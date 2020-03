Corte alerta posible distribución inequitativa de órganos donados

Una persona que vive en Neiva tiene mayores posibilidades de recibir más pronto un órgano que alguien en Bogotá. Ese fue el argumento con el que un piloto de la Fuerza Aérea Colombiana le pidió a Sanidad Militar que lo sacaran de la lista de distribución de órganos de la capital del país para trasladarse a la del Huila en donde, según dijo, tenía más posibilidades de recibir el riñón que espera desde el 2017.

“Bogotá, con una población de ocho millones de habitantes, tiene en su lista de espera a más de 2.000 pacientes y en promedio se realizan 83 trasplantes de donante cadavérico por año. Además, Bogotá cuenta con 13 grupos de trasplantes, los cuales se distribuyen dependiendo de los turnos. Pero un paciente puede durar años esperando un injerto. Incluso muchos han muerto esperando el órgano que necesitan”, dijo.



Entonces comparó la situación con Neiva en donde ahora vive con su familia. Allí, dijo, solo hay un grupo de trasplante que canaliza los órganos disponibles. La lista de espera no supera los 50 inscritos y en el 2017, aseguró, fueron trasplantados exitosamente en esa ciudad 19 pacientes y en el 2018, 27 personas.



“En Neiva, el promedio de espera en la lista antes de recibir un injerto es de 18 meses, incluso, algunos consiguen el trasplante poco después de ingresar a la lista”, aseguró el uniformado, cuya deficiencia renal ya es superior al 90 por ciento.



Con esas razones el piloto interpuso una tutela que fue aceptada por la Corte Constitucional para que se garantizara su cambio de IPS, y por lo tanto, de lista para que su trasplante lo haga el hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo, de Neiva.



Como el piloto, según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) del 2018, ese año en Colombia había 2.778 personas en lista de espera de un órgano frente a 398 donantes reales (de los que se extrajo al menos uno).

Pacientes en lista de espera, según el INS. Foto: Infografía / EL TIEMPO

Esos donantes están distribuidos en las seis regionales que cubren los diferentes departamentos del país y cuyas sedes principales están en Bogotá, Antioquia, Valle, Santander, Atlántico y Huila.



De todos los donantes reales, 123 estaban en la regional 1, la de Bogotá, mientras que en la regional 6, de Huila, solo había 14. Además, Bogotá se nutre de la donación de doce departamentos, y la regional de Huila solo de uno. Por eso, jueces y hasta la misma Sanidad Militar le dijeron al piloto en su momento que no era cierto que si se cambiaba de lista iba a tener mejor suerte.



Pero al hacer la evaluación de la tutela, la Corte encontró que hay una posible distribución geográfica desigual de los órganos que no tiene en cuenta las condiciones reales de la población de cada regional, lo que hace que, para el alto tribunal, una persona pueda tardar más tiempo esperando un trasplante en Bogotá, que en Neiva, como sostiene el piloto. ¿Por qué?



Según la Corte, al sacar una tasa y calcular el número de donantes reales de cada regional por millón de habitantes en esa zona, se puede ver que la regional que tiene la tasa más alta de donación es, en efecto, la que cubre al Huila, con 12.6 donantes reales por cada millón de habitantes. La tasa de la regional de Bogotá, en cambio, es de 7.5. La de Antioquia es de 10, Valle (9.6), Santander (9.4), y, la peor del país es la de Atlántico (1.9). Frente al aumento de donantes, la tasa de la regional de Huila subió cuatro puntos entre el 2017 y 2018, mientras que la de la regional de Bogotá bajó dos puntos.



“Esto permite concluir que algunas regionales presentan tasas superiores, en términos porcentuales de donantes, con lo cual puede afectarse el derecho a la igualdad de las personas que están en la espera de un trasplante, pero que se encuentran en una regional que tiene un potencial para la recepción de órganos menor o que debido a su densidad poblacional presentan tiempos de espera superiores, aun cuando su ingreso a la lista de espera puede ser anterior al de pacientes que ya han recibido trasplantes”, dice el fallo, conocido por EL TIEMPO.



Ante esta situación, la Corte recordó que los usuarios tienen la posibilidad de elegir qué IPS quieren que les practique un procedimiento –siempre y cuando esta esté en la red de servicios de la EPS a la que están afiliados–, y pedir su traslado. Por eso aceptó la tutela del piloto.

Algunas regionales presentan tasas superiores, en términos porcentuales de donantes, con lo cual puede afectarse el derecho a la igualdad de las personas que están en la espera de un trasplante

Listas de distribución de órganos regionales Foto: Infografía / EL TIEMPO

¿Un problema estructural?

La asignación de órganos y tejidos en el país, a cargo del INS, se debe realizar bajo criterios técnicos-científicos y objetivos. El INS distribuye los órganos dependiendo de criterios geográficos que, en la práctica, también tocan elementos económicos, logísticos y de demanda de las IPS.



La asignación depende de la calificación de los pacientes según la compatibilidad con el órgano, la captación de donantes, la severidad de la enfermedad, la urgencia, el tiempo en espera, entre otros.



El problema es que, según fuentes cercanas al INS, la distribución y asignación termina dependiendo de factores de los que los pacientes nunca se enteran y que no están unificados. Por eso, el INS está en mora de crear los criterios de distribución que, en el 2016, la ley 1805 de donación le ordenó.



Este año el INS publicó un borrador para resolver algunos de los problemas de asignación de órganos, el cual estuvo en la página de la entidad entre el primero y el 14 de febrero, con el fin de hacerle comentarios, pero no ha habido avances.



La propuesta pretendía identificar las IPS con mayor potencial generador de órganos y cruzarlo con el número de IPS trasplantadoras, y de pacientes en lista de espera por IPS. Y buscaba dejar unos lineamientos claros sobre cómo se deben asignar los órganos porque hoy no hay un único criterio y “hay una asimetría de información que hace que ciertos pacientes se puedan privilegiar de datos o trámites, o que a unos les toque el camino corto porque estaban más cualificados para hacer valer sus derechos”, asegura la fuente.

Hay una asimetría de información que hace que ciertos pacientes se puedan privilegiar de datos o trámites, o que a unos les toque el camino corto

Pero a la inmensa mayoría de pacientes les toca la fila larga: “aceptar donde los ponga su EPS sin poder hacer nada más que esperar; EPS que a veces contratan con la trasplantadora de otra región porque es más barato”, dice la fuente.



El problema es que el cambio, aunque debe ser liderado por el INS, pasa por muchos actores con intereses económicos. Así, terminan en juego lo que quieren los bancos de tejidos, órganos y córneas, las IPS, aseguradoras, etc.



Por eso se mantienen alarmas como las que plantea la Corte frente a la tasa de donantes reales de las regiones, pero otro factor de alerta son las IPS que tienen mucho más potencial y probabilidades de hacer trasplantes más rápido que otras. También influye el tiempo, pues el sistema se debe organizar de forma tal que se pueda reducir la isquemia en los órganos (estrés celular por falta de flujo sanguíneo) y evitar que los pacientes mueran esperando.



La Corte afirma que “la distribución de los órganos, debido a la densidad poblacional, al rescate de tales elementos, a la capacidad técnica y los tiempos de isquemia, generan un problema de igualdad en el acceso a un recurso escaso”. Esto lleva a que las personas busquen cambiarse de IPS y de listas, algo que no es irregular y que las normas permiten, pero que en la práctica afecta el debido proceso, la equidad y la salud de otros.



Así, dice el fallo, el sistema actual de distribución y asignación de órganos permite que algunos con recursos y posibilidades de traslado puedan “recibir el anhelado trasplante en un tiempo menor, saltándose la fila o haciendo una más corta, cuando se supone que debe respetarse la antigüedad en la lista”.



Es por esto que la Corte comunicó su fallo al INS, para que al momento de diseñar, modificar o desarrollar su política de distribución de órganos tenga en cuenta estos signos de alarma que, si bien no permiten evidenciar un asunto ilegal, sí muestran que algo en la donación de órganos no está funcionando. EL TIEMPO buscó al INS para conocer su opinión sobre el fallo, pero no fue posible obtener una respuesta.



MILENA SARRALDE DUQUE

Subeditora de Justicia

Twitter: @MSarralde