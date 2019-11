Corte define si parejas pueden elegir orden de apellidos de los hijos

La Corte Constitucional evaluará este martes si acepta una demanda que pide tumbar una ley de hace 30 años que establece que, al momento de registrar a los hijos, debe ir primero el apellido del padre seguido del de la madre.

Se trata de una demanda contra la ley 54 de 1989, que estableció que: "en el registro de nacimiento se inscribirán como apellidos del inscrito, el primero del padre seguido del primero de la madre, si fuere hijo legítimo o extramatrimonial reconocido o con paternidad judicialmente declarada; en caso contrario, se le asignarán los apellidos de la madre".



Para Juan Pablo Pantoja, quien presentó la demanda, esta norma va en contra de la equidad de género, desconociendo los cambios que ha impulsado la Constitución y la justicia. Así, la ley que obliga a poner primero el apellido del padre, a juicio del demandante, tiene "tienes medievales" y no es "afín a un estado liberal, laico y comprometido con los valores constitucionales".

Para el demandante, que prevalezca el apellido del padre por encima del de la madre perpetúa tradiciones contrarias a los valores actuales, fundamentadas en "una idiosincrasia inequitativa". Pantoja señala que en países como España se permite que el padre deje de ser la referencia única en el linaje para combatir ese machismo.



Al estudiar la demanda, el magistrado Alberto Rojas Ríos -a quien le correspondió evaluar el caso- presentó una ponencia ante los demás magistrados en la que les propone tumbar la ley.



Según el magistrado Rojas, se le debería dar un plazo al Congreso para que en un año cree una regulación sobre cómo se haría el registro para que las parejas elijan el orden de los apellidos de sus hijos. Si el Congreso no lo hace, a partir de esa fecha los padres podrán establecer qué apellido quieren que vaya de primero y de segundo. Precisamente, ante la Corte el ICBF había solicitado a la Corte que le diera un plazo al Congreso para expedir dicha regulación.



En medio del proceso, la Corte Constitucional recibió más de 15 conceptos. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, le dijo que se debe considerar el contexto actual, afirmando que exigir que el apellido del padre vaya primero va en contra del derecho a la igualdad, "pues genera un tratamiento desfavorable para la mujer en razón de su sexo".



La Defensoría del Pueblo le pidió a la Corte tumbar la norma que fue concebida "en virtud de patrones patriarcales" que van en contra de los derechos de las mujeres. Por su parte, el ICBF



Por su parte, la Universidad Externado aseguró que el nombre es un atributo que resulta determinante para el libre desarrollo de la vida individual, para la realización del derecho a la identidad. Pero para la universidad, la función del nombre como atributo de la personalidad no se afecta por el orden que tengan los apellidos, por lo que se debería permitir que los padres "escojan libremente" cuál va primero.



Otro de los conceptos que llegó a la Corte es el de Colombia Diversa, que considera que se debe caer la ley y la Corte debería definir que, si no hay acuerdo sobre el orden, se debería establecer por orden alfabético.



Uno de los conceptos a favor de mantener la norma tal y como está es el del Ministerio del Interior quien considera que esta ley no afecta la igualdad de derechos, pues a su juicio la secuencia de los apellidos no "entraña a la hora actual ningún tipo de jerarquía o privilegio de uno de los padres respecto del otro".



Otro concepto a favor de mantener la norma es el de la Procuraduría General, que le dijo a la Corte que debería mantener lo que resolvió en 1994, cuando se le presentó una demanda contra la misma ley que ahora es acusada. En esa decisión, la Corte mantuvo la norma tal y como está.



Pero además, para la Procuraduría la demanda carece de los argumentos necesarios para desconocer la cosa juzgada, pues en esa decisión de 1994 la Corte concluyó que la finalidad de crear una ley que establezca un orden para los apellidos es ajustarse "a los usos sociales y eliminar un motivo de desigualdad derivado del uso de un solo apellidos". Además, dice la Procuraduría, recordando lo que la Corte dijo hace 25 años, "es de interés para la sociedad establecer un orden para fijar el apellido", y modificar esta norma "no contribuye a lograr la igualdad entre los hombres y mujeres dado que el orden de los apellidos nada significa en relación con el ejercicio de sus derechos como pareja, ni con relación a sus hijos".



Ahora la Corte tendrá que establecer si mantiene ese precedente, o si, como lo propone el magistrado Rojas tumba la norma para que los padres y madres puedan elegir libremente qué apellido va primero.



JUSTICIA