Tras negar impedimentos, Corte sigue evaluando el impuesto solidario

La Corte Constitucional negó los impedimentos que habían presentado tres magistrados en medio del estudio que la Sala Plena está haciendo del impuesto solidario, uno de los decretos de la pandemia más controvertidos.

Este impuesto, creado por el Gobierno, grava únicamente a funcionarios públicos, contratistas del Estado y pensionados que ganen más de 10 millones de pesos. El impuesto ordenó que a estas personas se les descontara en mayo, junio y julio desde un 10 hasta un 20 por ciento de su salario o pensión, dinero que sirvió para alimentar con unos 287.000 millones de pesos el fondo Fome, creado para atender la pandemia.



Hace un par de semanas, el magistrado Carlos Bernal presentó una ponencia que propone avalar el tributo, aunque con algunos cambios y condicionamientos.



Pero antes de votar sobre el impuesto –que ha sido muy criticado por funcionarios, sobre todo de la Rama Judicial–, la Corte debía definir sobre los tres impedimentos.



Así, en el caso se habían declarado impedidos los magistrados Bernal, Alejandro Linares y José Fernando Reyes Cuartas porque algunos de sus familiares trabajan en el sector público y se habían visto afectados con el descuento del tributo.



Al evaluar esos impedimentos, la Sala Plena encontró que esta no era una razón válida para apartarlos del caso.

Como base de su decisión, la Sala tuvo en cuenta el antecedente de lo que habían dicho nueve conjueces que en mayo evaluaron un impedimento general que presentaron todos los magistrados de la corporación.



En ese momento los magistrados se habían declarado impedidos en este caso ya que por cuenta del impuesto, cada mes vigente del decreto se les quitó 7’200.000 de su sueldo.



La sala de conjueces rechazó esos impedimentos hace tres meses afirmando que como no se trataba de un impuesto dirigido únicamente hacia los magistrados, sino sobre todos los funcionarios, entonces no había razón para evitar que votaran.



Así las cosas, si en su momento no se consideró que la disminución temporal de su salario era un motivo para apartarlos, mucho menos lo iba a ser el hecho de que se haya aplicado sobre sus familiares. Por eso ahora, ante los nuevos impedimentos, la Sala Plena estableció que como es una norma jurídica de alcance general que afecta a todos los funcionarios públicos que ganen más de 10 millones de pesos, no había razón para apartar a los magistrados.

Así las cosas, la Corte Constitucional seguirá este miércoles revisando si avala o no el impuesto solidario. Fuentes del alto tribunal aseguran que la Corte sigue dividida frente a este tributo, aunque podría consolidarse una mayoría a favor de tumbarlo.



Si la Corte no toma una decisión antes de que termine esta semana, el estudio del decreto quedará enredado. Esto, porque el magistrado Carlos Bernal, ponente en este caso, renunció a la Corte por motivos personales y estará en su cargo hasta el próximo viernes.



Si no se decide sobre su ponencia de aquí a esa fecha, tendría que rotarse el caso a una nueva persona que debería estudiar de nuevo el decreto, lo que demoraría aún más una decisión.



