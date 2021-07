Claves del debate sobre datos personales y CoronApp en la Corte

La semana pasada la Corte Constitucional seleccionó para su estudio la tutela que presentaron cuatro mujeres en contra de la obligatoriedad de descargar la aplicación CoronApp, creada por el Gobierno en el marco de la pandemia de covid-19 como requisito ineludible para poder tomar vuelos nacionales e, incluso, para entrar a los aeropuertos del país.



Aunque CoronApp ya no es obligatoria, la tutela plantea cuatro asuntos esenciales de importancia constitucional que siguen vigentes: el manejo de datos personales de parte del Estado, dado que es una aplicación del Gobierno y no del sector privado o comercial, el derecho a la privacidad y la restricción al derecho a la libre locomoción de todos los colombianos en caso de no querer usar la aplicación.

Según la organización Karisma, que promovió junto a varias organizaciones la tutela, la Corte tiene la posibilidad de fijar criterios sobre el uso obligatorio de tecnologías digitales que no fueron expedidas en un debate democrático (el Congreso), sino en un estado de excepción.



Lo anterior es clave dado que, hasta el momento, no hay un pronunciamiento judicial sobre la recolección de datos personales sensibles de una persona con fines epidemiológicos.



Para Karisma, no es claro si esa información realmente aportaba para ese fin ni tampoco hay lineamientos que regulen el acceso a esos datos sensibles y “cuál será su destino a futuro una vez la pandemia cese”.



En pocas palabras, ¿qué pasará con esos datos? ¿En dónde están? ¿Quiénes tienen acceso a esa información? Lucía Camacho, de la organización Karisma, que trabaja para la protección de los derechos humanos en relación con las tecnologías, dijo que la Corte debería pronunciarse sobre la limitación a derechos fundamentales como la privacidad en tiempos de excepción y emergencia, derivados de tener que poner en la aplicación información de salud, pero también de lugar de destino, hora del vuelo, entre otros.



Y a esto se suma, el tratamiento de datos personales. Según Camacho, la aplicación tiene una política de datos “imprecisa. No dice de manera enfática y clara si una persona una vez entrega los datos, los puede retirar. El debate va más allá porque, aún si tuviera una política de protección de datos ideal, nos parece importante analizar el impacto que tiene para el ejercicio de otros derechos como a la locomoción o la seguridad”, dijo.



Lo anterior tiene su fundamento en que una de las mujeres tutelantes es la periodista Claudia Julieta Duque, quien ha sido víctima de amenazas y de persecución de parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).



“Queremos que la Corte cuestione cómo es el tratamiento de datos cuando el responsable es el Estado, de lo cual se ha dicho muy poco, sino como la protección de la privacidad de las personas tiene que ver con el ejercicio de otros derechos”, dijo.



Emmanuel Vargas, de la organización El Veinte, señaló que como se trata de entregar datos personales a una aplicación del gobierno, “las personas deberían tener derecho a decidir si quieren usarla o no. Podrían decir que si no la usas, no vuelas, y eso no es consentimiento verdadero”.

“Esa necesidad del consentimiento se refuerza porque CoronApp no es una plataforma que salve vidas. Instarla no va a garantizar que se detengan los contagios. Hay otras medidas para ello como usar mascarillas o tener un test, es decir, cosas que no requieren la entrega de información”, dijo Vargas quien aseguró que no hay transparencia sobre cómo esa data se usará.



“Es una confianza casi ciega en el Gobierno”, agregó Vargas quien hizo referencia a la negativa del Gobierno de entregar, en otro proceso de tutela que adelantó Dejusticia el código fuente de la misma. Esa tutela también fue seleccionada para estudio por la Corte Constitucional la semana pasada.

¿Qué dijo el Gobierno?

En el proceso de tutela, el Ministerio de Salud dijo que los datos que recolecta la aplicación, que son públicos, semiprivados, privados y sensibles de los usuarios, serán tratados para el despliegue de medidas de protección, contención y mitigación del covid-19.



Precisó que la misma permite realizar el reporte de salud de sus usuarios y su familia, que en el caso de menores solo el registro lo podían hacer padres o representantes y legales.



Igualmente, el Ministerio que se podía monitorear síntomas, acceder a la geolocalización de usuarios y la ubicación del dispositivo para despliegue de esfuerzos de diagnóstico y “acceder a la conexión Bluetooth del dispositivo para identificación de cercanía con otros dispositivos móviles que utilizan CoronApp, con el propósito de identificar potenciales cadenas de contagio del COVID-19”.



El Ministerio fue claro en advertir que esa información no es compartida, revendida a terceros ni reutilizada con fines diferentes a los mencionados, sino que puede ser compartida o transferida con fines de salud, estadísticos, para la generación de reportes, entre otros.



El Instituto Nacional de Salud, INS, a cargo de la aplicación y responsables del tratamiento de la información recolectada, dijo que la idea era fortalecer el monitoreo de riesgos de salud pública asociados al virus, identificar pacientes y que el único fin era la mitigación de los efectos de la pandemia.



En ese sentido, el INS dijo que no vulneró el derecho fundamental a circular libremente por el territorio colombiano dado que eso no está entre sus funciones y dijo que desarrolló la política de tratamiento de información de CoronApp siguiendo pautas de la Superintendencia de Industria y Comercio.



Por su parte, la Agencia Nacional Digital aseguró en los procesos de instancia que la aplicación no constituye una restricción alguna de movilidad dado que esta genera un código QR que puede ser consultado por las autoridades una vez el usuario ha generado “de forma voluntaria” dicho estatus. También dijo que la aplicación tiene una política para el ejercicio efectivo del habeas data y que no actuación alguna que advierta su vulneración.



En el proceso la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional S.A. (Opain), dijo que la resolución 1517 de 2020 sí estableció como requisito para los viajeros la instalación de la aplicación por lo cual, para el operador era mandatorio verificar ese hecho para el ingreso al terminal aéreo. Será el magistrado Alejandro Linares Cantillo el encargado de dirimir esta controversia.

¿Hay antecedentes?

Camacho explicó a EL TIEMPO que, si una persona hoy tiene una diferencia o pleito con una aplicación de domicilios por ejemplo o con empresa de telefonía, puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio e interponer una queja. De hecho, por esa vía, han sido sancionas empresas como Rappi o Claro.



Pero ¿qué pasa cuando una aplicación la promueve el Gobierno? Camacho dijo que si bien la SIC solicitó información sobre aplicaciones similares como ‘Medellín me Cuida”, esta entidad no tiene competencia para investigar a las autoridades públicas sino al sector privado.



“Una cosa es el tratamiento de datos personales en el sector comercial y otra diferente es la protección de datos en la relación entre el ciudadano y el Estado porque son obligaciones diferentes”, dijo. ¿En qué otro caso el Estado recopila datos personales diferentes a los datos biométricos de identidad?



En abril pasado, la investigadora de Dejusticia Lina Arroyave apuntó en una columna de opinión los riesgos que puede detener el Estatuto Temporal de Protección para personas migrantes venezolanas (decreto 216 de 2021) que crea un registro único, para recolectar y actualizar información de estas personas, y que completa el Permiso por Protección Temporal que permitirá a sus titulares estar en el país regularmente por diez años.



Arroyave apuntó que la exigencia de datos biométricos podría ser riesgosa porque no es voluntaria, porque su exigencia implicaría un tratamiento discriminatorio porque es requisito exclusivo para población migrante venezolana y, porque, “implica un riesgo de vigilancia masiva y uso policivo de los datos en un contexto de creciente interés en el uso de tecnologías de videovigilancia y la particular criminalización de la población migrante y refugiada venezolana”.



Sobre ese caso, Karisma ha dicho que “el requerimiento de recolectar datos biométricos como los faciales debería responder a un examen de necesidad y proporcionalidad. Este examen debe garantizar que la recolección de datos biométricos no sea arbitraria y que no responde a una acción discriminatoria en contra de un grupo de migrantes en condición de vulnerabilidad”.

Los casos que originaron la tutela

Juanita Goebertus señaló que el 2 de octubre de 2020 cuando viajó de Bogotá a Santa Marta y en el aeropuerto El Dorado de la capital, un oficial le solicitó mostrar la aplicación CoronApp en su celular.



Cuando la congresista advirtió que eso era inconstitucional y no obligatorio, el oficial le dijo que sin ella no podía ingresar al lugar y Goebertus se vio obligada a descargarla. Lo mismo le pasó en los vuelos de ida y regreso a Bucaramanga.



Alejandra Martínez Hoyos relató que el primero de octubre de 2020, junto a su pareja y su hijo menor de edad, se trasladaron vía aérea a través de la aerolínea Viva Colombia de Bogotá a Medellín y que en el aeropuerto El Dorado, una funcionaria de Opain les advirtió que debían tener la aplicación a pesar de haber señalado sus reparos al uso por el impacto a la privacidad.



En el relato indicaron que no les fue ofrecida otra alternativa pero que, ante su reiterada objeción, finalmente los dejaron pasar. No obstante, de regreso, ante la presión de la situación en el aeropuerto, se vio forzada a descargar la aplicación.



Sol Marina de la Rosa Flórez, de 65 años, dijo que el 17 de octubre de 2020 tuvo que tomar un vuelo de Bogotá a Medellín y pidió celeridad por pertenecer a la tercera edad.



Los oficiales le advirtieron que tenía que tener la aplicación por lo que, bajo presión, y ante el temor de perder el vuelo, lo hizo, protestando y en contra de su voluntad. La mujer es abogada, consultora en telecomunicaciones, árbitro y amigable componedor de la Cámara de Comercio de Bogotá y conjuez en el Consejo de Estado.



Claudia Julieta Duque, periodista, advirtió que se ha visto impedida para viajar ante los temores que le suscita los riesgos asociados a la exposición de su privacidad y la injerencia en su intimidad por terceros que desconoce, razón por la cual no ha descargado la aplicación.



La tutela fue negada en primera instancia el 11 de diciembre de 2020 por el Juzgado 43 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y el 18 de febrero de 2021 por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



ALEJANDRA BONILLA MORA

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET