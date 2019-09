Corte elegiría hoy tutela con la que Arias busca revisión de condena

Este jueves la Corte Constitucional realizará una sala de selección de tutelas en la que decidirá qué recursos de todos los que le llegan a ese alto tribunal pasarán a estudio por parte de los magistrados.

Una de las tutelas que está en la lista es la que el exministro de agricultura Andrés Felipe Arias interpuso contra la Corte Suprema de Justicia y con la que buscaba que ese alto tribunal le diera una segunda instancia.



Arias, hoy preso en el Cantón Norte de Bogotá, le había pedido a la Corte Suprema que se permitiera una revisión de su condena de 17 años de cárcel por su vinculación al caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro. Pero esa petición del exministro fue negada en la Corte Suprema tres veces. Primero por la Sala Penal (la que lo condenó), luego por la Sala Civil y, finalmente, por la Sala Laboral.



Por eso la tutela fue definitivamente rechazada. Como todas las tutelas del país llegan a la Corte Constitucional, que puede elegirlas o no para su revisión, la de Arias también llegó al alto tribunal.

Fuentes aseguran que hay altas probabilidades de que la Corte Constitucional -en una sala conformada por Diana Fajardo y Alejandro Linares- seleccione este lunes la tutela de Arias para estudio.



La selección no significa que la Corte vaya a aceptar lo que pide Arias, pues si las seleccionan los magistrados deberán revisar si, en efecto, se le vulneraron o no sus derechos.



Pero la selección sí le abriría a Arias la puerta de la única posibilidad que tiene -con las reglas y leyes que hoy existen- para revisar su condena, en la que él asegura que se le violó su debido proceso y el acceso al sistema de justicia por no concederle una revisión de la pena.



La Corte Suprema le negó tres veces esa petición considerando que Arias fue condenado con las reglas que se aplicaban para el 2014, normas según las cuales

los aforados constitucionales eran juzgados en única instancia por el máximo organismo jurisdiccional en materia penal: La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.



Aunque en el 2018 entró en vigencia una ley de doble instancia, esa ley no es retroactiva y, por lo tanto, según la Corte Suprema, no creó un mecanismo para beneficiar a personas condenadas en años anteriores.



Ahora la Corte Constitucional tendrá que revisar primero si el caso de Arias amerita ser elegido para revisión, y si siendo elegido, se le vulneraron o no sus derechos.



En la Corte hay otras tutelas de aforados en cuyos procedimientos tampoco hubo una segunda instancia, como el exsenador Álvaro Ashton, cuya tutela fue elegida hace unas semanas por la Corte Constitucional. Como el caso de Ashton por 'parapolítica' pasó a la Jurisdicción Especial para la Paz, en su caso ahora resulta inocuo si se le da o no la doble instancia.



Pero en el caso de Arias es distinto, pues su sentencia está cerrada y ejecutoriada, y por ahora la ley de doble instancia que el uribismo radicó en el Congreso -para crear un mecanismo que permita revisar las condenas de los aforados desde 1991- no ha tenido mayores avances.



En por lo menos tres fallos anteriores la Corte Constitucional le ha ordenado al Congreso legislar para crear una regulación y normativa que les permita a las personas poder tener una doble conformidad (que dos jueces distintos encuentren que son culpables) y una doble instancia (que un juez pueda revisar la primera condena emitida por otro).



Es por esto que si la tutela de Arias es elegida, como todo parece indicar que ocurrirá esta tarde, su caso tendría altas probabilidades de ser concedido, pues el argumento del alto tribunal en fallos anteriores es que la doble instancia es un derecho humano que ha sido reconocido por organismos internacionales.



En agosto pasado la Corte Constitucional aceptó una tutela del exsenador Martín Emilio Morales Diz, condenado en única instancia por la Corte Suprema de Justicia a 25 años de prisión en el 2018 por traficar cocaína desde San Antero (Córdoba), de aliarse con bandas criminales como las Águilas Negras y de intentar asesinar a una persona a la que le debía dinero.



Y en mayo pasado la Corte Constitucional aceptó una tutela de un concejal que había sido condenado en el 2016 por los delitos de falsedad material e ideológica en documento público por el Tribunal Superior de Neiva. Aunque en un primer fallo fue absuelto, en la decisión del Tribunal fue condenado. Por eso el alto tribunal ordenó que se le diera el derecho a la doble conformidad.



Y en el 2014, la Corte Constitucional declaró inexequible una parte del Código de Procedimiento Penal y le dio un año al Congreso para que legislara y creara una ley de doble instancia para aforados.



El caso de Arias es distinto a los anteriores porque aunque está relacionado con una doble instancia, sería el primer pronunciamiento que la Corte Constitucional haría sobre una condena de un aforado en años anteriores.



