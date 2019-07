Corte Constitucional, dividida sobre el futuro del glifosato

Tras horas de discusión, la Corte Constitucional no alcanzó este miércoles a tomar una decisión sobre el futuro del glifosato.

Los magistrados resolvieron los impedimentos que se habían presentado en este caso, pero no alcanzaron a avanzar en la votación para definir si se mantienen las exigencias que la Corte le hizo en el 2017 al Gobierno para volver a fumigar con glifosato, o si modera ese fallo y suaviza esas condiciones.



Entre los requisitos que impuso la Corte en el 2017 está el de garantizar a través de estudios científicos que el glifosato no implica daños para la salud ni para el medioambiente.



En el debate de este miércoles los magistrados decidieron negar los impedimentos que habían presentado Alejandro Linares y Diana Fajardo para participar de la votación. Los dos magistrados se habían declarado impedidos porque el pasado 7 de marzo, día en que la Corte hizo una audiencia pública para escuchar los argumentos de diferentes sectores a favor y en contra del glifosato, los dos asistieron a un almuerzo con el expresidente Juan Manuel Santos, reunión que fue fotografiada por terceros que publicaron el encuentro en redes sociales.

Antes de ese almuerzo, en la audiencia pública, Santos intervino afirmando que el camino no era la fumigación sino la sustitución voluntaria. Pero al estudiar los impedimentos la Sala Plena consideró que la reunión no afecta la objetividad de los magistrados en la votación ya que el expresidente Santos no es una parte procesal en el caso de tutela que evalúa la Corte.



Con Linares y Fajardo, en la votación participarán en total ocho magistrados. La única que no estará en la discusión es Cristina Pardo, quien fue secretaria jurídica de Presidencia y a quien se le aceptó apartarse del caso porque en ese cargo en el Ejecutivo pudo haber dado conceptos y participar de decisiones relacionadas con la fumigación aérea.

La ponencia que el magistrado Alberto Rojas le presentó a sus compañeros pide mantener la prohibición del glifosato y los duros requisitos para su eventual regreso, afirmando que el Gobierno no sólo no ha cumplido con el estudio científico, sino que tampoco ha creado una regulación al respecto, ni ha avanzado en el proceso de consulta con las comunidades que se podrían ver afectadas.



Esas consultas también son claves porque hacen parte de las órdenes que la Corte le dio al Ejecutivo al estudiar la tutela que presentaron las comunidades afrodescendientes e indígenas de Nóvita (Chocó), en el 2017, afectadas por las aspersiones aéreas.



Fuentes del alto tribunal aseguran que entre los magistrados hay división pues habría cuatro a favor de apoyar a Rojas y otros cuatros que consideran que el fallo del 2017 debería moderarse, como lo ha pedido el presidente Iván Duque, quien ha dicho que la fumigación de cultivos de coca es necesaria para combatir al narcotráfico.



Así, los magistrados que están con Rojas consideran que el herbicida sigue implicando un riesgo potencial para la salud que no ha sido descartado por ningún estudio ya que el Ejecutivo no ha presentado un informe científico en ese sentido.



Ante esa situación, los magistrados que acompañan a Rojas consideran que se debe mantener el principio de precaución con el que se prohibió el glifosato en el 2015, y con el que se le puso condicionamientos para su regreso en el 2017.



Los otros cuatro magistrados, aseguran fuentes, consideran que las condiciones pueden suavizarse y que en lugar de prohibir el glifosato y exigir el estudio científico, lo que se debería hacer es activar un mecanismo regulatorio que permita prevenir y controlar posibles riesgos de ese químico.



Por ahora, según fuentes, no hay ninguna decisión y la división se mantiene. El caso volverá a ser estudiado este jueves en la Sala Plena, donde los magistrados tratarán de conformar una decisión mayoritaria. Si no llegaran a un acuerdo y la votación quedara en un empate de 4-4, el caso tendría que ser llevado ante un conjuez.



