TLC con Israel no implica desconocer a Palestina como Estado: Corte

Hace dos meses la Corte Constitucional le dio el visto bueno al Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel. La Corte tomó esa decisión después de hacer una audiencia pública en la que había escuchado, entre otras voces, al embajador de Palestina Raouf Almaki, quien había solicitado no aprobar el acuerdo comercial.

El argumento de Almaki consistió en que Israel mantiene ocupadas colonias de Palestina desde 1967 y usa sus materias primas, lo que afecta el desarrollo y las posibilidades de autodeterminación de ese país.



Así, dijo, Almaki, como el 3 de agosto del 2018 Colombia reconoció de forma unilateral a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano, concretar el TLC con Israel “implicaría el reconocimiento de Colombia de una situación que de facto es ilegal”.



Esta situación fue valorada por la Corte Constitucional y los términos de su decisión quedaron plasmados en el fallo que fue publicado en los últimos días. Para la Corte, “que Colombia hubiera suscrito la definición de territorio en el TLC no significa que desconozca a Palestina como Estado o esté reconociendo un territorio soberano de Israel”.

Que Colombia hubiera suscrito la definición de territorio en el TLC no significa que desconozca a Palestina como Estado o esté reconociendo un territorio soberano de Israel FACEBOOK

TWITTER

Para los magistrados, las definiciones de territorio que hacen los tratados de libre comercio tienen un objeto limitado y su único propósito es facilitar el comercio y la inversión entre las partes que lo suscriben.



Así, dice la Corte, el reconocimiento que Colombia hizo de Palestina en agosto del año pasado señala que “es necesario tener un Estado Palestino que respete y coexista con Israel”, y estableció que debe haber una salida negociada al conflicto entre los dos países.



El canciller de Colombia Carlos Holmes Trujillo le había dicho a la Corte que el tratado era un avance en materia comercial para Colombia, y que ese acuerdo no tenía la vocación de afectar el territorio ni las disputas entre Israel y Palestina, pues sólo los tratados que reconocen fronteras “pueden hablar de límites territoriales”.



La Corte le dio la razón al canciller en el sentido de que el TLC no implica un reconocimiento fáctico ni jurídico de soberanía alguna sobre un conflicto limítrofe, ni tampoco puede afectar a un tercer Estado. “Se trata de una herramienta netamente comercial y, por tanto, no de reconocimiento de soberanía nacional ni con efectos hacia un tercer Estado”, dijo la Corte.

Lo mismo dijo la Corte frente a lo que dice el tratado sobre lo que se considera como “nacional” de Israel y a los “inversionistas” de ese país, pues esa categorización no tiene ningún efecto político, sino “exclusivamente para los fines del comercio de bienes y servicios”.



Así, la Corte precisó que el acuerdo comercial celebrado “protege solamente a personas naturales o jurídicas con un vínculo jurídico de nacionalidad con el Estado de Israel”.



El que quiera considerarse inversionista israelí, asegura el alto tribunal, debe cumplir una serie de requisitos que lo circunscriban a la jurisdicción de Israel, y no simplemente ser judío.



Esto porque, dice la Corte, no se puede equiparar la pertenencia a la religión judía con la definición de nacionalidad que implica pertenecer al Estado de Israel.



JUSTICIA