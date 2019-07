'Para reanudar glifosato no se debe demostrar que no es un riesgo'

La Corte Constitucional decidió este jueves que para reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos, suspendido desde el 2015, se deben cumplir los requisitos que ese alto tribunal ya había dispuesto en el 2017.



Sin embargo, el alto tribunal también hizo varias precisiones frente a lo que significan esos requisitos.

"Las condiciones se mantienen con precisiones. Lo que estamos dejando claro surgió con ocasión de un debate que el país dio, y que consideramos que no se entendió la sentencia del 2017 en la dimensión que ella tenía", dijo la magistrada Gloria Ortiz, presidenta del alto tribunal.



En ese fallo del 2017 la Corte aseguraba que para reanudar el glifosato se debía adelantar una investigación científica, que de forma “objetiva y concluyente, demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.



El alto tribunal decía en su fallo del 2017 que “la investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad”.



La precisión que ahora hace la Corte es que esa evidencia científica "ha de entenderse en los términos del apartado final de la parte motiva de la sentencia, es decir, que no equivale a demostrar por una parte que existe certeza absoluta sobre la ausencia del daño, ni equivale a demostrar que la ausencia de daño es absoluta, o que la actividad no plantea ningún riesgo absoluto", dijo Ortiz.



Además, la Corte asegura que la decisión de reanudar la aspersión con glifosato es del Consejo Nacional de Estupefacientes, y las autoridades políticas.



Así, al decidir sobre una eventual reanudación del glifosato, el Consejo de Estupefacientes debe "considerar toda la evidencia científica disponible en lo que se refiere a la minimización de los riesgos para la salud".



