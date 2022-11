La Corte Constitucional se pronunció frente a una demanda que pedía tumbar varios apartes de la Ley 1801 de 2016, conocida como Código Nacional de Policía y Convivencia, relacionados al uso de pólvora en el país.



De acuerdo al demandante, Alejandro Dávila, el alto tribunal tenía que tomar una decisión frente a la normatividad de ese sector comercial porque considera que no lo están protegiendo equitativamente, no obstante, su petición no prosperó y se declaró exequible la Ley 1801.



En efecto, los apartes que el abogado demandante quería que se declaren inconstitucionales son el inciso primero, el numeral 1, el numeral 1 del parágrafo 3 y el parágrafo 4 del artículo 30 de la Ley tramitada bajo el gobierno de Iván Duque. Su argumento es que estos vulneran varios artículos de la Constitución Política.



Los apartes en cuestión tenían que ver con la fabricación, comercialización y manipulación de fuegos artificales y pólvora sin el cumplimiento de los requisitos legales. De lo contrario, quien no lo haga de esa forma, va a ser objeto de la destrucción de bien y suspensión temporal de la actividad.



Además, eso, en un principio, de acuerdo a la demanda, va en contravía del principio de proporcionalidad y del derecho al trabajo, la igualdad, la propiedad privada y al desarrollo de una actividad económica lícita. De hecho, el abogado subrayó que en los últimos años, el sector que trabaja de manera legal con pólvora ha sido objeto de estigmatizaciones.



El hecho que llevó al abogado a pedirle a la Corte que se pronuncie lo ejemplificó con el escenario hipotético en el que hay 1.000 displays de bengala fabricados por una empresa de fuegos artificiales, los cuales cumplen con la normativa vigente. Dicha mercancía se manda a un tercer comerciante, el cual también cumple con los papeles en su establecimiento.



Pero, se lee en la demanda, una vez se entrega el producto, la Policía hace un operativo de control en la sede del tercer comerciante, en la cual hay un extintor vencido y por ende no cumple con todos los requisitos de ley.

La magistrada Cristina Pardo (mitad) se declaró impedida para el debate. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

"Es claro, honorables magistrados, que este resultado es a todas luces desproporcinado, pues la destrucción de 1.000 bengalas con un valor estimado de 100 millones de pesos no es ni adecuada ni necesaria para proteger el fin legítimo", escribió Dávila en la demanda.

La decisión de la Corte

Para el alto tribunal, se llegó a la conclusión de que la medida cuestionada no desconoce los artículos 58 y 333, referentes a la propiedad privada y al desarrollo de una actividad económica lícita, por ende, la demanda no prosperó.



Tras un debate en el que el magistrado José Fernando Reyes salvó voto, y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez reservó su aclaración de voto, la Sala Plena de la Corte concluyó que "la medida busca una finalidad constitucional importante, pues procura

el interés general. En particular, persigue la protección de la convivencia,

la seguridad y la integridad de las personas y de sus bienes, además la

garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes".



Así mismo, determinó que los apartes demandados no son desproporcionales ni afectan el derecho a la propiedad privada, y que en todo caso, cuando se presenta un episodio como el ejemplificado por el demandante, se debe "agotar un procedimiento verbal inmediato en cuyo marco se escucha al infractor, se ponderan los hechos y se admite la presentación de un recurso en contra de la decisión".



El caso estaba en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo, quien recibió varios conceptos, entre ellos los del Ministerio de Salud, la cartera de Justicia y la Procuraduría.



Para el Ministerio Público, la demanda no debe prosperar, porque la Ley es clara con que la destrucción de los objetos solo prosperará cuando se incumpla "la totalidad de los requisitos que se exigen, puesto que cuando no se cumpla parcialmente con ello se imponen sanciones diferentes a la eliminación del bien.



Además, en el concepto enviado al magistrado se lee que la demanda carece de certeza y de suficiencia, pues los argumentos no generan duda sobre la constitucionalidad que presume de las disposiciones acusadas. En una línea similar fue el Ministerio de Salud, el cual pidió que se declare fallo inhibitorio por falta de contundencia en lo expuesto por el demandante.



El debate por el momento está abierto, y la semana pasada fue llevado a Sala Plena para su discusión con los magistrados de la Corte, no obstante, Cristina Pardo, presidenta de la corporación, se declaró impedida para participar de la discusión porque fue Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República entre el 7 de agosto de 2010 y el 27 de febrero de 2017, por ende hizo parte de la mesa que conceptuó la ley demandada.



