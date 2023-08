En la mañana de este martes, la Corte Constitucional dio a conocer qué día hará la audiencia pública para debatir las tres demandas que estudian en contra de la política de 'paz total' del presidente Gustavo Petro.



Con esta iniciativa legislativa, el Gobierno Nacional pudo sentarse a negociar con grupos al margen de la ley, pero en el transcurso de su desarrollo la Ley 2272 de 2022 fue demandada por varias personas, quienes advierten falencias que ahora revisa la Corte.



Es por ello que el alto tribunal citó para el próximo 22 de agosto a las 8:00 de la mañana a una audiencia que podrá seguirse por varias redes sociales, pues se transmitirá en vivo por los canales de la Corte, así como por su página web oficial.



Gustavo Petro en la Corte Constitucional Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La audiencia la convocaron mediante un auto los magistrados Antonio José Lizarazo y Natalia Ángel Cabo, "con el propósito de que los demandantes, las autoridades que participaron en la elaboración de la norma demandada, las organizaciones y personas expertas en la materia, respondan a la Corte preguntas sobre aspectos técnicos relevantes para la solución de las demandas presentadas", explicó la corporación.



El encuentro tendrá, según lo previsto por los magistrados, cuatro momentos fundamentales. El primero será para debatir el contexto de las violaciones masivas a los derechos humanos, las negociaciones pasadas con grupos armados, la reincidencia de sus integrantes y las implicaciones de incumplir algún acuerdo.



El segundo está enfocado en analizar la constitucionalidad alrededor de los acercamientos con las estructuras ilegales, así como la suspensión de órdenes de captura contra sus integrantes, trámite que ha adelanta la Fiscalía por petición del Gobierno Nacional.



En tercer lugar está el "análisis de constitucionalidad de la facultad presidencial de designar como voceros a integrantes de organizaciones sociales y humanitarias privadas de la libertad y las consecuencias que pueden derivarse de dicha designación", detalló la Corte, mientras que el cuarto punto está enfocado a la posibilidad de adelantar negociaciones con personas que se han desmovilizado de acuerdos pactados con el Estado, para así llegar a un sometimiento a la justicia.

¿En qué va el proceso?

En diferentes despachos de la Corte Constitucional hay expedientes que piden tumbar la 'paz total' de Petro, siendo algunos de los demandantes congresistas de la oposición como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y José Jaime Uscátegui.



Uno de los argumentos que han expuesto en sus oficios desde la Procuraduría -que pide tumbar la 'paz total'- es que no hubo un concepto previo del Consejo de Política Criminal. Además, el Ministerio Público advierte vicios de forma porque supuestamente, al no haber un concepto, "los congresistas no contaron con los elementos de juicio necesarios para desarrollar una deliberación ilustrada".



Por su parte, el Gobierno argumenta que como la ley no pretende modificar la política criminal del país, no era necesario tener un concepto del Consejo: "Contrario a lo manifestado por los accionantes, la Ley 2272 de 2022 no pretende modificar la política criminal, extinguir la responsabilidad penal, modificar las penas, modificar el Sistema Penitenciario y Carcelario ni, en general, modificar disposiciones referidas al ámbito penal".



En la audiencia convocada para el 22 de agosto, los demandantes, el Gobierno, el fiscal general de la Nación, la Procuraduría y organizaciones expertas en paz tendrán la palabra para despejar las dudas que planteen los magistrados de la Corte.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

