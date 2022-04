Por vicios insalvables de forma y tras varios meses de trámite, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el nuevo Código Electoral que en diciembre de 2020 aprobó el Congreso de la República.



Al tratarse de un proyecto de ley estatutaria debía pasar por revisión en la Corte Constitucional antes de poder convertirse en ley.



La norma no alcanzó a entrar en vigencia por lo que la decisión de la Corte no tiene ningún efecto ni afectación sobre las elecciones presidenciales que se cumplirán en el mes de mayo.



EL TIEMPO estableció que la decisión se tomó por cuatro argumentos principales. En primer lugar, que una ley de carácter estatutario solo se puede aprobar dentro de una legislatura y que esta no incluye las sesiones extras.



En segundo lugar, se desconoció el fallo de la Corte Constitucional sobre las sesiones virtuales que indicó que "el grado de presencialidad se hace más exigible dependiendo del peso de las decisiones por adoptar". Es decir, que entre más importante sea una decisión o debate legislativo, más necesario es que esta se haga y se tome de forma presencial.



En tercer lugar, la Sala Plena dijo que se desconoció la regla que obliga a hacer un estudio de impacto fiscal cuando hay reglas orgánicas, en el proyecto se aprobaron múltiples medidas que tienen relación como la creación de nuevos cargos en la Registraduría.



Y, por último, se indicó que las normas que tienen relación directa con las comunidades étnicas tienen que tener consulta previa.



La Sala Plena derrotó la ponencia del magistrado Jorge Ibáñez, quien pedía aprobar el Código, con votación 6-3. A Ibáñez lo acompañaron las magistradas Gloria Ortiz y Paola Meneses. Y ahora, la sentencia final, que consignará la decisión mayoritaria será elaborada por el magistrado Alejandro Linares.



Lo que decía el Código

El nuevo código electoral incluía elementos novedosos como la conformación de listas paritarias, una nueva reglamentación sobre el desarrollo de los comicios, el calendario, los pre-conteos y escrutinios, el uso de nuevas tecnologías y sobre las encuestas, entre otros.



Uno de los elementos que fueron más celebrados del Código fue el tema de la paridad, que implicaba que las listas en las que se elijan cinco o más curules para corporaciones de elección popular debían conformarse, como mínimo en un 50 por ciento de mujeres. Y para listas de menos de cinco curules, era mínimo 30 por ciento.



En ese punto, por ejemplo, la Procuraduría le había pedido a la Corte que condicionara esa norma para que el porcentaje también fuera del 50 por ciento en las listas de menos de cinco curules, al encontrar que esa diferenciación no tenía justificación.



Igualmente, el código fijaba reglas nuevas sobre el preconteo y los escrutinios, así como sobre la inscripción de cédulas, las votaciones en el exterior y elementos sobre la cédula digital, el censo electoral y las encuestas.



Asimismo, contemplaba una puerta para el voto electrónico y a los servicios de asistencia tecnológica para las elecciones, para implementarse de manera progresiva y como piloto a partir de 2023.



También había unos elementos polémicos como la creación de cargos nuevos en la Registraduría, así como la consideraciones de que las actuaciones de la Registraduría con relación al registro civil, la identificación, los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana eran de seguridad y defensa nacional.



Esto fue cuestionado por congresistas al señalar que la Registraduría no tiene funciones de defensa y advirtieron que eso pondría en riesgo el derecho a la información, mientras que la Registraduría decía que esos datos era valiosos para "la institucionalidad colombiana".

