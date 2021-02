Sí habrá ‘datacrédito’ para reportar a morosos de cuotas alimentarias

La Corte Constitucional publicó un boletín este lunes 22 de febrero, en el que informa de los avances en el Proyecto de Ley Estatutaria que incentiva el pago oportuno de las obligaciones alimentarias.

Según indica el boletín, se avala la creación del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos). Este será un sistema de registro similar a Datacrédito, en el que serán reportados quienes incumplan con el pago de la cuota alimentaria.



(Lea también: Lo que dijo Corte sobre agente que Policía retiró por sufrir depresión).



Actualmente, no hay instrumentos legales fuertes que garanticen el pago oportuno de esa cuota. De hecho, la manera en que se define a cuánto asciende el monto es confusa.



Como apunta el ICBF: “En la legislación colombiana no existe una fórmula exacta que determine la cuantía de la obligación alimentaria a cargo de la persona que debe brindarla”.



Varios factores son determinantes: la capacidad económica del progenitor o progenitora, si tiene obligaciones alimentarias con otras personas y las necesidades reales, sociales y económicas del niño.



Para llegar a una decisión, la Corte tuvo en cuenta “la protección reforzada que desde la Constitución se confiere a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y el vínculo estrecho entre el cumplimiento en el pago de las obligaciones alimentarias y la satisfacción de los derechos fundamentales de sus acreedores”.



(Le puede interesar: Lo que debe saber del último fallo sobre traslado de pensiones).



Entre las consecuencias de aparecer en el REDAM se encuentra el hecho de que el deudor permanecerá inscrito por seis meses. Además, solo podrá ‘limpiar su nombre’ cuando pague el total de la cuota alimentaria y la entidad responsable del tratamiento de datos proceda con el retiro.



Es importante resaltar que el deudor no podrá salir del país ni ejercer cargos públicos o de elección popular en el periodo en que se encuentre en mora.



Finalmente, la Corte Constitucional dispuso el proyecto a la sanción presidencial. Este sería el último requisito para que entre en vigencia.



(Continúe leyendo: Con imputación de Andrade, se inicia nueva fase en caso Odebrecht).



Tendencias EL TIEMPO