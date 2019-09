Corte confirma condena contra Vives Lacouture por Agro Ingreso Seguro

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 12 años de prisión que impuso en el 2017 el Tribunal Superior de Bogotá contra el empresario de la costa José Francisco Vives Lacouture, por su vinculación en el escándalo de Agro Ingreso Seguro.



El fallo recordó que Agro Ingreso Seguro fue una política de Estado, que entró en vigencia en el 2007, y que buscaba promover la productividad y competitividad en el sector agrario y prepararlo para enfrentar la internacionalización de la economía.



El programa contó con apoyos directos o incentivos para proteger a los productores, así como apoyos a la competitividad mediante ayuda en la comercialización, créditos, y asistencia técnica. Para ese apoyo a la competitividad, dice la Corte, el Ministerio de Agricultura, en cabeza del entonces ministro Andrés Felipe Arias (hoy condenado por estos hechos) celebró varios convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria para que se encargara de hacer convocatorias públicas y entregarles a las personas interesadas los recursos para el sistema de riego y drenaje.



Es en ese contexto que los hermanos Inés Margarita y José Francisco Vives Lacouture presentaron varios proyectos que supuestamente eran independientes, para obtener más subsidios, pero que en realidad hacían parte de la misma unidad de explotación económica. Esa circuntancia "les permitió acceder a montos acumulativos superiores a los previstos en las convocatorias, maniobra a través de la que se apropiaron de manera injustificada de recursos públicos".



En el caso particular de José Francisco, quien elevó el recurso de casación ante la Corte, el 8 de marzo del 2008 presentó un proyecto para la finca Bocaratón en Zona Bananera (Magdalena), proyecto que tenía cinco lotes. Así, recibió 697 millones millones que incluían el subsidio y la contrapartida. Aunque en abril del 2008 el proyecto había sido declarado no viable porque tenía inconsistencias en el sistema de riego y por las característica del suelo, en mayo un grupo de expertos, que inicialmente no estaba estipulado en los términos de referencia, lo avaló.

La Corte destaca que el Comité Administrativo que aprobó el proyecto de Vives Lacouture, a pesar de las fallas que tenía, estaba conformado por el exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, el gerente general del Incoder, Rodolfo Campo Soto, y el representante del ICA Javier Romero Mercado.



Según Vives Lacouture, se debía caer el fallo en su contra porque la sentencia no dejó claro con quién supuestamente se concertó en el Ministerio de Agricultura para cometer un peculado (quedarse con recursos públicos), ni se probó que hubo un acuerdo entre él y el Ministerio de Agricultura o el IICA para apropiarse del erario. También dijo que el subsidio al que accedió se dio de forma lícita.



Pero el proceso dice que Vives Lacouture no sólo logró que se le desembolsaran dineros por un proyecto que no cumplía con los requisitos, sino que también presentó otro proyecto como miembro de la junta directiva Inversiones Santa Inés para obtener apoyos económicos a los que no tenía derecho ya que el programa de Agro Ingreso Seguro estaba destinado a pequeños agricultores, y no para una familia acaudalada, como la suya.



La Corte dice que, aunque es cierto que el fallo no explica de forma amplia cómo se concertó con los agentes del Ministerio de Agricultura para apropiarse de recursos públicos, sí quedó claro que esa apropiación se dio a partir "del diseño por parte del ministerio de los términos de referencia que soportaron las convocatorias y por el accionar del Comité Administrativo", que aprobaron desembolsarle el dinero a pesar de los errores que tenía su proyecto.



La acusación plantea que el diseño del programa y su ejecución, que estaban a cargo de Andrés Felipe Arias y su viceministro Juan Camilo Salazar, se hizo de "forma tal que los grandes propietarios accedieran a los recursos públicos, sin ser los llamados a beneficiarse de esa política" que iba dirigida a pequeños y medianos productores agrícolas.



Así, un proyecto como el de Vives Lacouture y la finca Bocaratón, que inicialmente fue declarado inviable por un panel evaluador, terminó siendo elegido para la entrega de apoyo financiero ya que el "Comité Administrativo creó una instancia no prevista en las convocatorias con el único propósito de dejar sin efecto la recomendación del panel evaluador y declarar viable una propuesta que presentaba graves falencias técnicas".

En este caso la Corte recordó que el sujeto activo calificado del peculado, es decir, el responsable, es el exministro Andrés Felipe Arias, que ya fue condenado por estos delitos, quien "dio lugar a que a que ciudadanos como los aquí procesados se apropiaran de fondos del erario".



Para la Corte, en este caso no se debía demostrar cómo se concertó el acuerdo para que Vives Lacouture accediera al subsidio, sino que lo importante era demostrar la comisión del delito. Para el alto tribunal es claro que en este caso participaron los políticos condenados que diseñaron el programa y lo ejecutaron por fuera de lo que decía la misma ley, y los particulares que presentaron propuestas que no cumplían los requisitos para acceder a los recursos públicos.



