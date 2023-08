En un fallo de 198 páginas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia condenó a los exgobernadores de Magdalena José Infante Vergara y Omar Ricardo Diazgranados Velásquez por irregularidades en contratos para la adecuación y reparación de la piscina olímpica José Benito Vives de Andreis, de Santa Marta.



(Lea también: En su primer año, gobierno Petro extraditó a 14 personas por mes).



El fallo se refiere a los contratos 359 y 363 de 2007, firmados con Tecnoaguas JS LTDA y Unión Temporal Vala Ingeniería, respectivamente, para los cuales no se hicieron estudios, se adjudicaron a dedo, y aunque se pagaron completos, las obras quedaron inconclusas y luego tuvieron que ser demolidas para hacer una piscina que sí sirviera.

La investigación que adelantó la Fiscalía señala que en octubre de 2007, mientras Infante fue gobernador encargado, contrató con Tecnoaguas el suministro y adecuación del sistema de tratamiento (filtro, bomba, dosificación de cloro, accesorios, acometidas eléctricas) de la piscina olímpica por valor de $114’937.270. Un mes después, el gobernador (e) contrató con la Unión Temporal las obras civiles para la adecuación y reparación de la piscina por $259’702.808.25.



Pese a que él es ingeniero civil de formación y como gobernador sabía que la contratación pública requería de estrictas condiciones, no solo entregó los contratos sin licitación sino que nunca hubo planos ni cálculos estructurales, y la Federación Colombiana de Natación tuvo que enviar una carta a la Gobernación describiendo las medidas oficiales de las piscinas olímpicas porque estas no habían sido contempladas en el contrato, por lo cual para cumplirlas se tuvo que hacer una adición por $80’509.042.50 al segundo contrato.



(Le puede interesar: Revisión de sanciones de la Procuraduría solo aplica para quienes siguen en el cargo).

Para la Fiscalía, Infante fraccionó el contrato conscientemente porque sabía desde antes de las medidas requeridas y que esto incrementaba el valor de la obra y se requeriría de una licitación.



Si bien esto lo hizo Infante, la Fiscalía le reprochó a Diazgranados que después, pese a estar enterado de las irregularidades técnicas y administrativas que rodearon los contratos, cambió el objeto contractual -de piscina olímpica pasó a piscina de enseñanza y clavados-, y autorizó el pago completo de los dos negocios jurídicos, uno terminó costando $340.211.850 y el otro $113.479.035.



(Lo invitamos a leer: Destituyen a fiscal por pedir plata y servicios de mujeres para favorecer exalcaldesa).



Es decir, el exgobernador pagó las obras y las recibió a satisfacción pese a que las mismas quedaron inconclusas y abandonadas “y los pocos trabajos ejecutados fueron demolidos para en su lugar construir unas nuevas piscinas que cumplieran los fines para los que estaba proyectado el escenario deportivo”, dice el fallo.

Lo que determinó la Corte

En el proceso, la defensa de Infante sostuvo que se trataba de un proyecto de escasa complejidad destinado a sellar algunas grietas por donde se filtraba el agua y a la reposición de los equipos de tratamiento de aguas, pero la Corte comprobó que esto no era así por lo que sí se requería, por ejemplo, de una licencia de construcción que nunca se obtuvo.



Otro hecho que le reprochó la investigación fue la falta de diseños, planos y cálculos, algo que el exfuncionario aceptó al decir que él mismo elaboró a mano “en papel y lápiz” un boceto del plano que le fue entregado al interventor para hacerle seguimiento a la obra. Con ese y otros testimonios y pruebas la Sala de Instrucción comprobó que Infante vulneró los principios de planeación, economía y responsabilidad, “hasta el punto de que finalmente el proyecto fracasó con las ya conocidas consecuencias, incumpliéndose así los requisitos legales esenciales en la fase de la tramitación de dicho contrato”.



(Podría interesarle: Ataques en Cauca siembran dudas sobre futuro de diálogos de paz con las disidencias).

La adición no resultó más que un subterfugio para aumentar la cuantía de la contratación a su nivel real, pues de haberlo hecho antes, se aumentaba su valor y hacía imperiosa una licitación: Corte FACEBOOK

TWITTER

Sobre el fraccionamiento del contrato, pese a que la defensa dijo que la recomendación de la Federación de Natación fue un “imprevisto”, la Corte encontró que desde el comienzo se sabía que la obra debía hacerse con las medidas adecuadas y costaría más de lo permitido para la contratación directa.



“La adición no resultó más que un subterfugio para aumentar la cuantía de la contratación a su nivel real, pues de haberlo hecho antes, se aumentaba su valor y hacía imperiosa la obligación de tramitar una licitación pública, que era lo que no se quería (...) su división no obedeció a criterios razonables de interés público, sino a la voluntad de soslayar la licitación pública y asignar la contratación directamente con el fin de favorecer intereses particulares”, aseguró la Corte en este punto.



Aunque el alto tribunal encontró probadas todas estas irregularidades frente al contrato 363, que era para la adecuación de la piscina, indicó que la Fiscalía no argumentó las irregularidades que se habrían presentado en el 359, el del suministro y adecuación del sistema de tratamiento, por lo cual no lo condenó por ese hecho.



(También puede consultar: 'El Estado ha abandonado y criminalizado a campesinos cocaleros': ministro de Justicia).



En cuanto a las faltas de Diazgranados, quien fue gobernador desde el 1.° de enero de 2008 hasta el 13 de diciembre de 2010, en el proceso el exfuncionario argumentó que por los problemas por los que atravesaba la obra original decidió supuestamente modificar el objeto de los contratos y destinar los recursos aún no invertidos a las otras dos piscinas del complejo acuático, señalando que la “piscina olímpica” comprendía todo el escenario deportivo incluidas las piscinas de clavados y de entrenamiento a donde finalmente destinaron los recursos.



Para el alto tribunal, ese argumento era inadmisible porque desde el principio estuvo claramente establecido que los suministros y las obras tenían como único destino la piscina olímpica.

Procedió a liquidar (los contratos) a pesar de que los insumos del primero y las obras del segundo finalmente no tuvieron el destino para el que originalmente se concibieron: Corte FACEBOOK

TWITTER

“En su condición de gobernador, no obstante haber cambiado el objeto de los contratos 359 y 363 de 2007, como reza en sus respectivos textos, procedió a liquidarlos a pesar de que los insumos del primero y las obras del segundo finalmente no tuvieron el destino para el que originalmente se concibieron, es decir, la piscina olímpica”, señala el fallo.



Además, a él se le endilgó el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, al ordenar pagos por obras que estaban inconclusas, “no hay duda de que las acciones desarrolladas por el exgobernador Diazgranados Velásquez se ajustan a la apropiación en favor de terceros de dineros del erario departamental en cuantía de $266.370.846.75 por los pagos autorizados”, dijo la Sala de Instrucción.

Las penas que deberán cumplir

Por todo esto, la Corte Suprema condenó a Infante por del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a 52 meses (4.3 años) de prisión, multa de 56.2 smlmv para la época de los hechos, y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 63.4 meses.



Diazgranados fue condenado por peculado por apropiación en favor de terceros en concurso heterogéneo con contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por los que tendrá que cumplir una pena de un poco más de 11 años de cárcel (140 meses y 21 días), y pagar una multa de $266’370.846 más 59.3 smlmv para la época de los hechos. También estará inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 142 meses y 9 días.



(Más notas: Los crudos relatos de cuatro niñas violadas por el exjefe paramilitar Hernán Giraldo).



Pero además, este exgobernador fue condenado a la suma de $555’091.144.10 por concepto de indemnización de perjuicios, y otra más de $27’754.554.20 por concepto de agencias en derecho a favor del departamento del Magdalena.



Para ambos la Corte negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y tampoco les permitió la prisión domiciliaria, por lo cual una vez quede en firme la providencia tendrán que ser capturados y enviados a prisión.





MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: