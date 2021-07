Corte condena al exgobernador del Putumayo Carlos Palacios

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del Putumayo, Carlos Alberto Palacios Palacio, a 4 años y tres meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



La condena se dio por varias irregularidades que se presentaron el 28 de julio de 2005 para tramitar y celebrar con una fundación un convenio de cooperación interinstitucional para construir 2.400 viviendas de interés social para familias del Putumayo.



La Sala Especial de Primera Instancia estableció que Palacios Palacio no verificó la experiencia de la fundación, ni efectuó un estudio sobre la capacidad técnica, financiera y administrativa de esa entidad.



Igualmente, dijo la Corte, el entonces gobernador no corroboró si era cierto que esa entidad privada tenía relación con una institución extranjera que supuestamente aportaría dinero para ese plan social.



Lo anterior, a juicio de la Sala, llevó a que el convenio fuera liquidado el 28 de abril del 2006 por el gobernador encargado del Putumayo sin que se consiguiera su finalidad, luego de que se encontró que la fundación no cumplía los requisitos para desarrollar el acuerdo, como tampoco para asegurar el buen manejo de los recursos que ya habían entregados para beneficiar a por lo menos 90 familias.



"Carlos Alberto Palacios Palacio omitió evaluar esa condición por escrito, debidamente motivada y corroborar el aporte internacional de los recursos para cofinanciar soluciones de vivienda en el departamento de Putumayo. Sólo adelantó gestiones con ese fin después de firmado el convenio y debido a las observaciones hechas por la entonces Jefe de la Oficina Jurídica", dijo la Corte.



La Sala Especial de Primera Instancia le impuso una multa de 54.68 salarios mínimos legales y le dio la casa por cárcel al exmandatario. El magistrado Jorge Caldas salvó voto al estimar que Palacios Palacio no era responsable de las conductas endilgadas.



