Corte condena a la exrepresentante Argenis Velásquez por quitarle el sueldo a asesora

La Corte Suprema de Justicia condenó, en primera instancia, a 10 de prisión a la exrepresentante por Putumayo, Argenis Velásquez (2014 - 2018), por exigir a una de las integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que le entregara la mitad de su sueldo a su entonces esposo Edwin Chávez Jojoa.



Argenis Velásquez (Liberal) fue acusada a finales de 2021 por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que consideró que la entonces representante sería responsable de la conducta señalada porque, en coparticipación con su pareja, formuló exigencias indebidas de dinero a Nohora Mercedes Rojas Benavides. Fueron 3.200.000 pesos mensuales, para un total de 25.600.000 pesos

La condena, además, contempla una inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 8 años y una de 99 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos (2016).



En la parte resolutiva la Corte Suprema destacó: “Negar a la condenada la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria. Para lo cual se librará la orden de captura una vez adquiera firmeza la sentencia”.



También le ordenó el pago de 57.743.572,53 pesos, por concepto de indemnización de perjuicios a Nohora Mercedes Rojas Benavides.

La excongresista estuvo en el periodo 2014 - 2018. Foto: @CathyJuvinao

Parte resolutiva de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Toma de documento

A lo largo del proceso, Rojas Benavides declaró ante las autoridades señalando: “me pidieron un valor determinado de mi sueldo hasta que no quise más. Lo hacía a través de su esposo. Él me decía: ‘Me trajo los documentos’. Y yo le entregaba en sobre sellado en diferentes sitios de la ciudad”.



Según la acusación, Velásquez conocía a Rojas desde 2014 y le dio trabajo en el Congreso en donde trabajó efectivamente entre marzo de 2016 y febrero de 2017 como asesora en temas de mujeres, niños y jóvenes.



“Me dijo que ella veía pues en mí la persona adecuada por mi experiencia, por mi preparación académica y por mi visión social”, declaró Rojas quien dijo que la petición de dinero le sorprendió pero que no tenía más opción que darlo.

Argenis Velásquez, representante a la Cámara. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

En enero pasado, la Procuraduría General le había solicitado a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que absuelva a la exrepresentante



En ese momento, la delegada del Ministerio Público puso en duda el testimonio de Rojas al indicar que esta solo reclamó cuando la declararon insubsistente. “No hay en su testimonio una afirmación contundente a través de la cual le haya encarado para reclamarle sobre esa exigencia de dinero indebida”, dijo.

