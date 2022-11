La violación de una joven de 15 años como venganza por no haber dejado que mataran a su hermano no quedará impune, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revivió una condena de 17 años de cárcel contra uno de sus agresores.



(Lea también: Joven habría asesinado a su padrastro por abusar sexualmente de su hermana).



El caso ocurrió en abril de 2013 en Cali, cuando la joven fue interceptada en su casa por tres individuos, quienes la amenazaron con armas de fuego y la violaron, golpearon e insultaron. Entre los sujetos estaba Esteban Patiño Gaviria, quien la violó para vengarse porque días atrás ella impidió que le disparara a uno de sus hermanos, con quien él tuvo una desavenencia por una bicicleta.

(Lea también: ¿Chocan la justicia indígena y la ordinaria en los casos de violencia sexual?).



Aunque Patiño fue condenado en primera instancia por un juez, en segunda el Tribunal Superior de Cali lo absolvió por duda razonable. Sin embargo, se interpuso un recurso de casación que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estudió para concluir que en este caso hubo graves errores en la valoración de las pruebas y testimonios por parte del tribunal.

Los errores del tribunal

De acuerdo con la Corte, el Tribunal ignoró que la víctima omitió el nombre de su agresor en primeras versiones por temor a que pudiera regresar y hacerle más daño a ella o su familia, ya que antes de la violación incluso había intentado dispararle a su hermano.



"Si no se presenta duda sobre la existencia de la violación, (ii) está claro que se trató de un acto vindicativo (siempre asociado al procesado) y (iii) es razonable aceptar que la víctima haya ocultado inicialmente la identidad de sus agresores por temor, no se entiende por qué, a renglón seguido, se afirma que las contradicciones le restan mérito para servir de soporte a la teoría del caso de la Fiscalía", se lee en la sentencia de la Corte.



(Más notas: ¿Podrían condenar al Estado por muerte del presunto abusador de Hilary?).



La Sala Penal también criticó que el tribunal haya desacreditado el testimonio del hermano menor de edad de la víctima, quien el día de los hechos vio a los agresores huyendo por la terraza. Para la Corte, el tribunal "tergiversó la declaración del referido

testigo, al atribuirle afirmaciones que no hizo y, a partir de esa realidad impostada, sacar conclusiones sobre su falta de credibilidad".

Facebook Twitter Linkedin

Plantón en Medellín para exigir justicia por caso de abuso sexual en jardín infantil. (Imagen de referencia) Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

De otra parte, hubo también errores en la valoración de testigos que llevó la defensa, que eran instructores de la escuela de formación policial en donde estaba el procesado y dijeron que él no pudo haber participado de la violación porque, ese día, a esa misma hora, supuestamente estaba en una dependencia policial.



Para la Corte, el tribunal no ahondó en establecer si los testigos tenían conocimiento directo y personal de esto o solo sacaron sus conclusiones a partir de información consagrada en registros o basados en la ausencia de anotaciones sobre permisos otorgados al procesado para que se ausentara aquel 6 de abril. Además, esos testigos sabían que debían declarar acerca de un delito cometido por uno de los auxiliares bachilleres a su cargo, dentro del horario de instrucción, lo cual les podía perjudicar, porque podrían ser responsables por la ausencia del procesado.



(Puede leer: Mamá se infiltró en red de trata para rescatar a su hija explotada sexualmente).



Según la Corte, en este proceso quedó claro, pero el tribunal obvió, que ninguno de estos testigos tenía conocimiento directo y personal de que el procesado estuvo en las instalaciones policiales para el momento en que se perpetró la violación porque sus testimonios se basan en datos de los libros de actividades de los bachilleres, libros que además nunca fueron aportados al proceso sino que la defensa se limitó a preguntarle a los policiales sobre lo que concluyeron a partir de la información plasmada en ellos.

Todos esos errores llevaron a que el tribunal predicara una duda razonable inexistente, "bien porque las conclusiones sobre la inverosimilitud del testimonio de la víctima resultan infundadas, o porque se le restó credibilidad al testimonio de su hermano menor, a partir de la tergiversación de su contenido. Ello, sin perjuicio del respaldo que las otras pruebas le brindan a la principal testigo de cargo".



Pero para la Corte, el error más grande estuvo en haber considerado plausible la hipótesis de la defensa de que el agresor no estuvo el día de los hechos solo basado en un análisis fragmentario de los testimonios de los policiales instructores que desvirtuaban, sin poder tener real conocimiento de ello, que el agresor hubiera estado en la casa de la víctima.



Por todo esto, la Corte Suprema revivió la sentencia condenatoria emitida el 3 de noviembre de 2017 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cali, que condenó a Patiño a 17 años de cárcel como coautor del delito de acceso carnal violento agravado.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: