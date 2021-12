Corte avala ley que declaró imprescriptibles delitos sexuales a menores

La Sala Plena de la Corte Constitucional, con una votación de 6-3, declaró ajustada a la Constitución de 1991 una ley que declaró imprescriptible la acción penal para casos de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, así como el incesto. Esa norma también declaró imprescriptibles los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.



La disposición normativa (Ley 2081 de 2021) había sido objeto de dos demandas que fueron resueltas por la Sala Plena, con ponencias de las magistradas Paola Meneses y Gloria Ortiz. La Corte señaló que esta declaratoria de imprescriptibilidad no vulnera la Constitución, se ajusta a los derechos de los menores y a la dignidad humana, entre otros.

Esta norma implica que este tipo de agresiones podrán investigarse y sancionarse en cualquier momento.



Las demandas aseguraban, en términos generales, que por más aberrantes que sean este tipo de crímenes, el artículo 28 de la Constitución impide establecer la imprescriptibilidad de cualquier delito tanto por la garantía de los derechos de las víctimas a una pronta justicia, como por los derechos al debido proceso y a la dignidad humana del procesado.



Así lo afirmaba, por ejemplo, el Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana y el Semillero en Psicología Forense de la Universidad El Bosque.



“Sin tener un término de prescripción, la Fiscalía General no priorizará los casos de violencia sexual en contra de los menores. Esto generará que no se logre una justicia pronta para las víctimas", dijeron.



La Fiscalía General le había pedido a la Corte que tumbara la norma al señalar que ya la ese alto tribunal señaló que el Congreso no puede instituir penas y medidas de seguridad imprescriptibles porque así lo dice la Constitución.



“El Estado, mediante la sanción penal de determinadas conductas, en efecto, busca proteger intereses con diverso valor constitucional. Sin embargo, la sola gravedad de la conducta o la importancia del valor constitucional protegido con un tipo penal no habilitan al legislador para inobservar la prohibición, contenida en la Constitución, de instituir 'la imprescriptibilidad de la acción penal', salvo en los casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad”, dijo la Fiscalía.



En contraparte, el Ministerio de Justicia le pidió a la Corte que mantuviera la norma al estimar que la Constitución lo que prohíbe es la imprescriptibilidad de la pena, no de la acción penal. Y al considerar que, por la naturaleza especialmente dañina para la sociedad de este tipo de delitos, la investigación y juzgamiento de esos casos no debe estar sometida a un límite de tiempo.



“Es razonable que el legislador de un trato diferenciado al término de prescripción de la acción penal conforme a la gravedad de la conducta dentro del diseño de la política criminal del Estado, de la necesidad de erradicar su impunidad, basada en la dificultad en la recopilación de pruebas y por tanto en el juzgamiento efectivo de los responsables y en uno u otro caso, del 'valor constitucional de los intereses o bienes jurídicos protegidos' ", dijo el Ministerio.

Los salvamentos de voto

En decisión salvaron voto los magistrados José Fernando Reyes, Alejandro Linares y Alberto Rojas Ríos.



Reyes y Linares indicaron que la imprescriptibilidad de las acciones penales que se fijaron en esta ley son una expresión más de una "política criminal basada en el populismo punitivo y que desatiende las causas reales de los problemas que busca conjurar",



Los magistrados Reyes y Linares indicaron que la prescripción es "una institución necesaria por cuanto permite delimitar el horizonte retrospectivo, declarando la irrelevancia de sucesos pasados para efectos de su imputación, lo cual permite fijar la extensión del presente del sistema penal".



De otro lado, los magistrados Reyes y Linares dijeron que los principales obstáculos que dificultan la denuncia de este tipo de delitos no están relacionados con el paso del tiempo, sino con la desinformación, el desconocimiento, cuando no la inexistencia de rutas y mecanismos adecuados para atender a las víctimas.



"De esta manera, la imprescriptibilidad es un remedio impertinente, innocuo e innecesario", dijeron los juristas al señalar que esa medida no permite proteger adecuadamente a los menores, pues no garantiza una menor impunidad, no aporta los correctivos necesarios frente a las deficiencias institucionales que impiden investigar debidamente estos delitos, ni atiende a sus causas estructurales mediante el diseño e implementación de políticas públicas serias, coherentes e integrales de protección de los menores.



Además, aseguraron que la eliminación del término de prescripción difumina el alcance de "una verdad respetuosa del sentido constitucional que construye el debido proceso, poniendo en serio riesgo la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el derecho a una sentencia justa, en razón de la enorme posibilidad de un error judicial derivado del efecto nocivo del tiempo sobre las pruebas necesarias para adelantar una investigación respetuosa de las garantías procesales frente a estos delitos".



