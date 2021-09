Corte avala extradición de ciudadano francés por exhibicionismo

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición a Francia de Julien Fevrier, un ciudadano de ese país buscado por casos de agresión y exhibición sexual, que fue capturado en Colombia en marzo de 2021, pero solo para que responda por uno de los cargos por los que es requerido y no por todos.



Julien Fevrier es requerido por el Tribunal de Primera Instancia de Toulouse para que cumpla una condena de 18 meses de prisión que le fue impuesta por dichos cargos el 20 de septiembre de 2019 y que está en firme.



Tenía órdenes de detención nacional y europea del 8 de enero y 9 de febrero de 2021 respecivamente, emitidas por el Tribunal Judicial de Tolouse, así como una notificación roja de Interpol y una solicitud de extradición que fue emitida por las autoridades francesas.



Fevrier, ciudadano francés, nacido el 4 de octubre de 1990 en Croix, fue procesado por varios cargos de agresión y exhibición sexual, en las que están involucradas varias menores de edad.



Por ejemplo, el 20 de julio de 2018 fue denunciado por levantarle la falda y tocar la cola de una mujer que pasaba por un túnel cerca de un liceo en Toulouse.



Luego, entre marzo y abril de 2019, nueve mujeres, incluidas cinco menores de edad y una menor de 13 años, presentaron cargos en su contra por haberse masturbado en público, siendo evidente la exhibición y la presencia cercana de las mujeres.



El caso que envuelve a la menor de 13 años ocurrió el 4 de abril de 2019 en la misma ciudad.



Al estudiar el caso, la Corte Suprema hizo especial énfasis en el caso de la mujer víctima menor de 13 años.



“Así pues, como la acción desplegada por Julien Fevrier en contra de esa víctima, no solo comprendió la exhibición de su miembro viril sino que también estuvo acompañada de un acto masturbatorio, es claro que dicho actuar satisface los parámetros legales y jurisprudenciales para catalogarse como un delito contra la libertad, integridad y formación sexual, atendiendo la condición especial de vulnerabilidad de la agredida”.



No obstante, la Corte dio concepto desfavorable de extradición frente a los otros 8 casos y por el levantamiento de la falda de la otra mujer.



Frente al hecho de haber levantado la falda de una mujer para tocarle la nalga izquierda con su mano en un espacio público, la Corte dijo que si bien, dicho actuar se adecua a la conducta punible de injurias por vías de hecho definida en el artículo 226 del Código Penal, "lo cierto es que tal conducta no figura entre la lista de delitos por los cuales la extradición resulta procedente”.



“En cuanto a la exhibición que realizó el requerido de su pene a 8 mujeres mientras se masturba en lugares públicos -en todos los casos las ofendidas eran mayores de catorce años- que corresponden al delito de 'actos de exhibición sexual' conforme a la legislación del Gobierno Francés, no tiene semblanza con ninguna de las conductas punibles tipificadas en la Ley 599 del 2000 (código penal colombiano). Ello, por cuanto esos actos exhibicionistas son insuficientes para configurar el tipo penal de injuria por vías de hecho”, dijo la Corte.



La Corte dijo que esos ocho casos de masturbación en público no alcanzan a configurar el delito de injuria por vía de hecho y que no tienen par en el Código Penal, por lo que no procede la extradición en esos casos.



"Sin embargo, en el ámbito de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, la conducta exhibicionista ejecutada por Julien Fevrier ante las víctimas mayores de 14 años, se advierte irrelevante desde el punto de vista típico, a más de por las razones antes expuestas, porque no es mediada por violencia, ni por la puesta en incapacidad de resistir o un aprovechamiento de esta, ni por acoso sexual", dijo la Corte.

