Corte avala la Convención Americana para la protección de personas mayores

Por unanimidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional avaló la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington el 15 de junio de 2015, así como la ley aprobatoria de la misma, aprobada por el Congreso el año pasado: la ley 2055 de 2020.



(Lea: Los escenarios que se abren en la Corte en el debate sobre el aborto)

​

La Sala Plena estimó que ambas normatividades contienen valiosas herramientas que potencializan y promueven la materialización de diversos principios y derechos constitucionales que se relacionan con la protección, igualdad, dignidad y los derechos de los adultos mayores.



Además, señaló que su contenido, no debían someterse a consulta previa de las comunidades étnicas del país.

La Convención busca proteger, promover y asegurar el pleno goce de las personas mayores, en concreto de 26 derechos contenidos en el documento que se convierte en un instrumento jurídicamente vinculante para el Estado Colombiano.



La Corte señaló que la Convención “supone una solución al problema de fragmentación del derecho internacional relativo a la protección del adulto mayor, puesto que condensa en ella las garantías y obligaciones previstas en otros instrumentos internacionales reconocidos por el Estado colombiano”.



(Lea: Dos visiones frente a la eliminación del aborto del Código Penal)



La Corte constató que la Convención tiene medidas para salvaguardar los derechos y libertades de los adultos mayores, sin discriminación de ningún tipo, en atención a que estas personas son sujetos de especial protección constitucional.



“La inclusión de un mandato internacional dirigido puntualmente a la protección de la población mayor se traduce en una garantía reforzada de su derecho a la igualdad, y por ende, contribuye en la lucha mundial para garantizar en la vejez un disfrute pleno y autónomo de los derechos en el proceso de envejecimiento y promueve su integración a la vida social”, dijo el alto tribunal.



(Le puede interesar: Alcalde de Cali seguirá en el cargo: Consejo de Estado mantuvo su elección)

La inclusión de un mandato internacional dirigido a la protección de la población mayor se traduce en una garantía reforzada de su derecho a la igualdad FACEBOOK

TWITTER

Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Sala Plena dio su visto bueno a los 41 artículos de la Convención que incluyen, entre otros, el mandato de los adultos mayores no sean sometidos a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y para su protección la de distintos tipos de abusos, no solo el maltrato físico y psicológico, sino también el financiero, sexual, la explotación laboral, la expulsión de la comunidad y cualquier forma de abandono.



La Corte dijo que el derecho que tienen las personas mayores de recibir cuidados a largo plazo al que se refiere el artículo 12 de la Convención, aunque no está determinado como tal en la legislación nacional, se encuentra en el marco de protección del derecho a la salud.



(Le puede interesar: Tumban fallo que había suspendido el decreto de asistencia militar)



En cuanto al derecho a la libertad de expresión (artículo 14 de la Convención), la Sala Plena consideró “que no se presenta ningún tipo de contradicción entre este y los preceptos constitucionales, puesto que esa norma exalta, respecto de las personas mayores, una garantía de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y opinión y al acceso a la información”.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-El plan de la Fiscalía para que sigan vivos los dos casos contra Mattos



-Dictan detención domiciliaria al exgobernador de Arauca Ricardo Alvarado



-Ejército rescata a comerciante secuestrado en Cali