El dosier de 'Motorola', guerrillero del Eln cuya extradición fue avalada

El 6 de agosto de 2020 la Fiscalía General capturó con fines de extradición a Estados Unidos a Franco Ruiz, alias Motorola, integrante de la guerrilla del Eln, solicitado por cargos de narcotráfico por la Corte del Distrito Este de Texas y quien hace parte de la comunidad indígena Kakaoña Marka.



(Le puede interesar: Extraditan, por primera vez, a miembros del Eln a Estados Unidos)

El 12 de febrero de 2020 la justicia indígena le impuso 15 años de castigo por tráfico de drogas con fines de narcotráfico y financiación de grupos guerrilleros ilegales FACEBOOK

TWITTER

El pedido de detención se materializó en la Nota Verbal 0861 del 8 de julio de 2020 en contra de Ruiz, también conocido como ‘El Zar de la Droga en Cauca’ quien tiene en Colombia cinco expedientes abiertos por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, aplicación fraudulenta de crédito, fabricación, tráfico y porte de armas y falsedad marcaria.



Además, fue acusado en mayo de 2021 por el delito de financiación del terrorismo. En Colombia, cuando fue detenido, se indicó que 'Motorola' fue jefe de finanzas de los frentes Manuel Vásquez Castaño y José María Becerra del Eln.



(Le puede interesar: Eln se atribuye el atentado contra estación de Policía que dejó 14 heridos)



Además, el cabildo indígena Kakaoña Marka, resguardo de Caquiona, Nación Yanakuna – Chinchaysusyu, advirtió a la justicia que Ruiz, oriundo de Almaguer, Cauca, desde 2010 ha venido realizado actividades contrarias al Derecho Mayor, lo que motivó una investigación y captura.



En la justicia indígena, el 12 de febrero de 2020, Ruiz fue declarado culpable de tráfico de drogas con fines de narcotráfico y financiación de grupos guerrilleros ilegales, y se le impuso una pena de 15 años de castigo que serían cumplidos en Centro de Armonización.



(Le puede interesar: Más de 4.600 indígenas en Chocó, confinados por acciones de grupos armados)

Alias Motorola se juntó en una asociación delictuosa para fabricar y distribuir, de manera intencional cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína FACEBOOK

TWITTER

El 18 de marzo de 2020, la Corte del Distrito Este de Estados Unidos emitió la acusación 4:20-CR-096 por dos cargos: asociación delictuosa para la fabricación y distribución de cocaína, con la intención y conocimiento para creer que iba a ser importada ilegalmente a ese país; y fabricación y distribución de cinco kilos o más de cocaína.



“En algún momento durante o alrededor del año 2008, y continuamente desde entonces hasta la fecha de esta Acusación Formal, inclusive, en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares Franco Ruiz, alias Motorola, con pleno conocimiento e intencionalmente se juntó en una asociación delictuosa y acordó con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado de los Estados Unidos, fabricar y distribuir, de manera intencional y con conocimiento, cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia con un contenido detectable de cocaína”, dice el indictment.



(Le puede interesar: Orden de captura a cúpula del Eln por asesinato del fundador de La Opinión)



La investigación realizada por las autoridades de Estados Unidos versaba sobre una organización criminal que tenía nexos con varios carteles de drogas y con el Eln, con capacidad de usar infraestructura sofisticada para fabricar, adquirir, almacenar, transportar y distribuir cocaína.



“Esto incluye lanchas de alta velocidad (LAV), embarcaciones de carga, embarcaciones de pesca, embarcaciones sumergibles, aeronaves, vehículos motorizados y otros medios para contrabandear cocaína. La cocaína suele ser fabricada, procesada y empacada en laboratorios clandestinos de droga en Colombia Luego las drogas son transportadas a los países antes mencionados, y a través de los mismos, en su ruta hacia el norte”, dice la acusación.



(Le puede interesar: Cae Ana, cabecilla del Eln que amasó $ 12.000 millones con el narcotráfico)

Corte hizo llamado a las comunidades indígenas “para que no se permita a la criminalidad organizada permear ese especialísimo ámbito sociocultural, a fin de instrumentalizar sus estructuras sociales" FACEBOOK

TWITTER

“La investigación identificó a Ruiz como miembro de la OTD y socio del Eln. Ruiz opera varios laboratorios clandestinos de cocaína en Colombia, se desempeña como una de las fuentes del suministro de cocaína de la ODT y el Eln. Ruiz supervisa el transporte de grandes cargamentos de cocaína y su despacho marítimo desde la costa colombiana hacía los lugares de destino al norte, en su ruta a los Estados Unidos”, agrega la acusación.



La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia analizó el caso y avaló la extradición de Ruiz, luego de hacer un estudio sobre el fuero indígena en este tipo de casos.



(Le puede interesar: La increíble escuela con búnker para refugiarse de las balas en el Cauca)



Para el caso concreto, la Sala Penal dijo que se satisfacían los elementos personales en tanto que Ruiz nació en Cauca y un resguardo lo reconoció como integrante de su pueblo, según certificación emitida por las autoridades tradicionales del Cabildo Indígena Kakaoña Marka – Resguardo de Caquion, Nación Yacaona.



No obstante, Ruiz también aparece en el censo del Ministerio del Interior, para los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, pero, en el Resguardo Indígena Canoas, perteneciente al pueblo Paez, del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, etnia ubicada al norte de ese departamento, a más de 200 kilómetros del resguardo Caquiona.



(Le puede interesar: En primer semestre de 2021 asesinaron a 84 líderes; cifra se redujo en 47 %)



La Corte tuvo en cuenta la condena indígena que enfatizó en cómo la actuación delictiva “desplegada por el implicado desarmonizó el pueblo ancestral nasa, en la medida que atentó contra sus usos, costumbres y tradiciones al lesionar injustamente a la sociedad cultural mayoritaria” y señaló que la justicia indígena estaba legitimada para su procesamiento.

“En suma, y pese a las dudas que le generan a la Corte, las diferentes comunidades a las que se encontraría vinculado el requerido, y lo expedito del trámite adelantado, en este caso concreto, se puede afirmar razonablemente que la Jurisdicción Especial Indígena se encontraba legitimada para judicializar a Franco Ruiz”, dijo la Corte.



Por tanto, “esos sucesos lo hacen merecedor del derecho colectivo y subjetivo a que sea tal autoridad ancestral quien juzgue las conductas cometidas por el implicado con base en sus usos, costumbres y tradiciones, cuya finalidad se explica en el respeto y protección de la identidad étnica y cultural”.



(Le puede interesar: Guerrilla niega nexo con dos extraditados a Estados Unidos)



Aun así, la Sala hizo un llamado de atención a las comunidades indígenas Kakaoña Marka y al Resguardo Indígena Canoas, “para que, no se permita a la criminalidad organizada permear ese especialísimo ámbito sociocultural, a fin de instrumentalizar sus grupos, comunidades, estructuras sociales, creencias, estilo de vida y principios con el propósito de blindarse y acceder a un trato especial que no le corresponde, con lo cual, no sólo se profana ese ámbito digno de veneración y respeto, sino que se burla a la justicia tanto ordinaria como comunitaria indígena”.



Ya sobre la extradición, el alto tribunal emitió con concepto favorable precisando que cuando termine ese proceso, Ruiz “sea retornado al país a efectos de que cumpla la totalidad de la sanción impuesta el 12 de febrero de 2020, por la Autoridad Tradicional del Cabildo Indígena Kakaoña Marka – Resguardo de Caquiona Nación Yanakuna – Chinchaysusyu”.



(Le puede interesar: Recapturan a Gigio, cerebro del robo de 2 mil millones de pesos en Cesar)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: AlejaBonilla

Lea más noticias de Justicia

-Las cartas en las que colombianos presos en Haití claman por sus vidas



-Se disparó el tránsito de los migrantes no venezolanos-JEP acepta a Zulema Jattin pero le niega, por ahora, libertad que solicitó