Audiencia en Senado de aspirantes a magistrados de la Corte será el 17 de octubre

El Senado de la República ya fijó fecha para la realización de la primera audiencia pública en la que se escuchará a Vladimir Fernández, Cielo Rusinque y Gerardo Vega, postulados por el presidente Gustavo Petro para la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de Alejandro Linares.



El próximo 17 de octubre los candidatos tendrán un espacio de 15 minutos para hacer un resumen de su trayectoria, además de poner de presente sus apreciaciones con relación a la Corte Constitucional.

El Congreso escuchará a los ternados. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

A la audiencia también fueron invitados varios decanos de facultades de Derechos de universidades de Bogotá, para que también tenga la posibilidad de interactuar con los ternados.



Luego de que se efectúan estas audiencias, el siguiente paso a seguir es que la plenaria, con voto secreto, decida quién llega a la Corte. Se tiene previsto que esta decisión se conozca a inicios de noviembre próximo.

Los ternados

Cielo Rusinque, una de las ternadas, quien fue directora por casi un año del Departamento de Prosperidad Social (DPS).



La exfuncionaria del gobierno Petro es abogada de la Universidad Externado de Colombia y tiene una maestría en derecho constitucional.



En días pasados, la candidatura Rusinque generó polémica, debido a que su paso por el DPS -un organismo con rango ministerial- podría interponerse en su postulación, toda vez que el artículo 240 de la carta magna estipula que no podrán ser magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como Ministros o Magistrados de la Corte Suprema o del Consejo de Estado.



Sin embargo, algunos expertos aseguraron que ser la directora del DPS no le dio el cargo de ministra. Esto porque el artículo 235 de la Constitución les concede un fuero especial a los directores de departamentos, pero no los considera ministros, por lo que no se les aplicaría la inhabilidad.

Magistrados de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

También está como candidato Vladimir Fernández, actual secretario jurídico de la Presidencia, quien es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y tiene una especialización en Derecho Administrativo.



Además, fue delegado de la Procuraduría ante el Consejo de Estado e hizo parte del equipo de empalme en el Distrito de Bogotá, en 2011, cuando el hoy presidente ganó la Alcaldía.



En la terna figura también Gerardo Vega, actual director de la Agencia Nacional de Tierras. Es abogado de la Universidad Católica de Colombia y tiene maestría en Comunicación Política de la Universidad EAFIT.



En su hoja de vida se señala que tiene más de 17 años de experiencia en temas relacionados con la Restitución de Tierras. Además, hizo parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), hasta que esa guerrilla firmó la paz en 1990.

