Corte asegura que en el caso Santrich no hay conflicto de competencias

La Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver un supuesto conflicto de competencias que, según la defensa del exjefe de las Farc Jesús Santrich, había entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Corte Suprema de Justicia para llevar su proceso por narcotráfico.

Para los magistrados de la Corte Constitucional (corporación que debía resolver el supuesto conflicto) en el caso planteado por los abogados de Santrich no hay un conflicto entre esas dos jurisdicciones, por lo tanto ese alto tribunal está inhibido para tomar una decisión.



La razón es que, según la Corte Constitucional, un conflicto de competencias entre esas dos jurisdicciones no puede provocarse por una solicitud de una de las partes en el proceso, es decir, por la defensa de Santrich.



Así, para que haya un conflicto de competencias, "se necesita la efectiva contención de autoridades judiciales de distinta jurisdicción que reclamen para sí o nieguen la competencia frente a un determinado asunto".

Eso significa que en este caso se necesitaba que la JEP planteara que es a esa justicia a la que le corresponde llevar el proceso contra Santrich, o que la Corte Suprema se negara a llevar la investigación. Como ninguna de esas situaciones ocurrió, no se puede decir que en este caso haya un conflicto de competencias.



"En consecuencia, dado que en el expediente no obra pronunciamiento alguno de la Jurisdicción Especial para la Paz frente a la facultad que le asiste para conocer los procesos identificados por los solicitantes, se impone la necesidad de proferir una decisión inhibitoria", dijo la Corte Constitucional.



En la investigación que la Corte Suprema de Justicia lleva contra Santrich el alto tribunal ordenó su captura este martes, considerando que al no asistir a la indagatoria a la que estaba citado -pues hoy se desconoce su paradero-, es necesario su detención para que comparezca al proceso.



La ubicación de Santrich es desconocida desde el pasado 29 de junio, cuando dejó a sus escoltas en la zona de reincorporación de Tierra Grata, en La Paz (Cesar).



En los próximos días, la Corte deberá definir la situación jurídica de Santrich, investigado por supuestos hechos de narcotráfico tras la firma del acuerdo de paz, y quien tiene fuero de congresista por ser representante a la Cámara.



JUSTICIA