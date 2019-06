Corte aprueba los tratados de libre comercio con Israel y Francia

La Corte Constitucional aprobó los tratados de libre comercio que el Gobierno colombiano firmó con Israel y con Francia.



El alto tribunal validó esos tratados afirmando que el Estado negoció esos acuerdos para promover la inversión de estos países en Colombia, así como para lograr mayores garantías y seguridad jurídica de los empresarios colombianos en Francia e Israel.



La Corte aprobó los acuerdos pero hizo algunas observaciones al Gobierno por lo que el Ejecutivo tendrá que sentarse con los delegados de esos países para aclarar algunas de las cláusulas.

Esas aclaraciones, dijo la Corte, están relacionadas con asuntos puntuales que no implican modificaciones importantes sobre los tratados, y no requieren tengan que pasar de nuevo por el Congreso ni por la Corte Constitucional.



Según el alto tribunal, son expresiones que podrían generar problemas de constitucionalidad, y que están relacionadas con "la afectación de la reciprocidad, igualdad, de la seguridad jurídica, de confianza legítima, que tienen los inversionistas nacionales en Francia o Israel", explicó la magistrada Gloria Ortiz, presidenta del alto tribunal.



Así, el Gobierno tendrá que participar de unas negociaciones, es decir, de declaraciones interpretativas conjuntas, y sentarse con los otros países para aclarar el sentido de las cláusulas sobre las que la Corte tiene dudas.



"En esa conversación con los gobiernos extranjeros, el Gobierno Colombiano debe dejar clara las interpretaciones para hacer la ratificación del tratado", dijo Ortiz.



En las dos sentencias que avalan los tratados, tanto el de Francia como el de Israel, la Corte deja claro que "esas declaraciones interpretativas no generan nuevos trámites de ley aprobatoria, de tratado, ni revisión de la Corte".



JUSTICIA