Corte aprueba extradición de Armando Gómez España por caso Santrich

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Armando Gómez España, uno de los capturados en abril del año pasado por el supuesto caso de narcotráfico por el que es investigado el exjefe de las Farc Jesús Santrich, hoy prófugo de la justicia después de que el alto tribunal ordenó su captura.

Tras el aval de la Sala Penal de la Corte, el trámite pasará al presidente Iván Duque, quien tendrá la última palabra en esta extradición.



La extradición de Gómez es la primera que la Corte Suprema de Justicia avala por el caso de narcotráfico que involucra al exjefe de las Farc, hoy congresista, Jesús Santrich. La Corte también tiene en estudio el trámite de extradición de Fabio Younes Arboleda, otro de los involucrados en el caso.



Marlon Marín, otro de los capturados en abril del año pasado, se encuentra en Estados Unidos detenido como testigo protegido de la DEA por las declaraciones que ha dado contra Santrich.



En el caso de Santrich, su extradición fue negada inicialmente por la Jurisdicción Especial para la Paz, pero esa misma justicia está revisando en segunda instancia si definitivamente le mantiene la garantía de no enviarlo o si le pasa el caso a la Corte Suprema de Justicia. En todo caso, Santrich ya está siendo investigado por la Sala de Instrucción de la Corte por estos hechos de narcotráfico, corporación que hace tres días ordenó su captura luego de que el exguerrillero no se presentó a la indagatoria, y de quien hoy se desconoce su paradero.



Gómez fue pedido en extradición por una solicitud de la Corte Distrital de Estados Unidos en Nueva York para ser juzgado por supuestamente hacer parte de una red que buscó enviar 10 toneladas de cocaína a ese país.



Así, en Estados Unidos Gómez tiene que responder por concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, tentativa para fabricar y distribuir coca, y el tercero, tentativa para importar droga.

Según la defensa de Gómez, no se podía avalar su extradición porque en el proceso no había quedado claro que él fuera la misma persona a la que Estados Unidos había solicitado detener, es decir, no se había comprobado plenamente la identidad de la persona que debía ser detenida.



Así, en el trámite en la Corte, la defensa de Gómez dijo que "gracias a la confabulación entre la Fiscalía y la Interpol se hizo creer que 'Armando Gómez' era la misma persona que Armando Gómez España".



La Corte no le dio la razón a los abogados de Gómez España y dijo que en su caso se cumplen todos los requisitos para avalar su envío. Así, la Corte dice que en su proceso se verificó que no ha sido juzgado en Colombia por los mismos hechos, y sí se pudo establecer plenamente su identidad.



La corporación asegura que en la solicitud formal de extradición que hizo Estdos Unidos están los datos de identidad de Gómez España, en donde se da cuenta que se trata de un ciudadano colombiano, abogado, que nació el primero de mayo de 1948 en Cali, y quien tenía el alias del 'Doctor'. La Corte dijo que también se logró su identificación con el registro decadactilar.



La Corte tampoco le dio la razón a Gómez en que su caso debía ser conocido por la Jurisdicción Especial para la Paz por su señalamiento de pertenecer a las Farc. La corporación dijo que la misma JEP se abstuvo en su momento de revisar su caso de extradición para ver si le aplicaba o no la garantía de no extradición, porque Gómez no estaba en los listados de desmovilizados de las Farc.

Los delitos por los que es requerido

El alto tribunal recordó la forma en la que Estados Unidos reseñó los delitos de narcotráfico supuestamente cometidos.



Así, según las autoridades de ese país, a comienzos de junio del 2017 las autoridades estadounidenses "empezaron a investigar una organización de tráfico de narcóticos que opera en Colombia", cuyo objetivo era enviar droga a Estados Unidos.



"Desde junio del 2017 hasta la fecha, testigos que cooperan en el caso participaron en conversaciones tanto en persona como telefónicamente, grabadas legalmente, con los co-acusados con el fin de negociar la compra de miles de kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos", dice la solicitud.



El expediente contra Gómez dice que en agosto del 2017, él se reunió con dos personas en donde habló de suministrarle a un supuesto comprador una muestra inicial de cinco kilos de cocaína, con la promesa de compras futuras de más narcóticos.



En septiembre del 2017, afirma Estados Unidos, Gómez se reunió con el comprador y le pagó por la cocaína que él mismo le entregó dos meses después. Además, el expediente dice que entre noviembre del 2017 y febrero del 2018 los dos testigos se reunieron con otras personas (entre los que estaría Jesús Santrich, según los indictmen anteriores), para hablar en su casa sobre la compra de 10 toneladas de cocaína.



En esas reuniones supuestamente se impartió instrucciones para coordinar los detalles del envío de droga. Esos testigos, asegura Estados Unidos, identificaron a Gómez España como una de las personas que participó en "la comisión de estos delitos".



JUSTICIA