Corte alerta por suspensión de casos de personas que buscan llegar a la JEP

La Corte Suprema de Justicia señaló que los jueces de la República deben hacer una verificación de requisitos cuando un procesado se someta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y no suspender los casos inmediatamente ya que, si eso pasa, habría "anarquía judicial".



Así lo dijo el alto tribunal al estudiar el caso de dos antiguos asociados de la organización criminal que lideró Enilce López, conocida como la 'Gata', condenada por homicidio.



La Corte dijo que cuando una persona busca llegar a la JEP como tercero civil o agente del Estado, los jueces que estudian los casos no deben remitir el expediente y suspender el proceso de manera automática como ha venido sucediendo.



Al contrario, dijo la Sala Penal, los funcionarios judiciales que conozcan de esa petición deben valorar si se cumplen los requisitos temporales, materiales y personales antes de enviar la actuación.



Para la Corte, es importante que la justicia ordinaria haga esa evaluación ya que de lo contrario su papel sería únicamente el de realizar un mero trámite, y la solicitud de cualquier persona que quiera someterse a la JEP conllevaría a la "anarquía judicial" y paralizaría el proceso en la justicia ordinaria, “lo cual, evidentemente, no es el propósito de la norma”.

El alto tribunal dijo que esta forma de hacer las cosas "no limita la facultad de la JEP para decidir si tiene potestad de conocer un asunto, y sigue la línea del precedente horizontal que trazó la Corte Constitucional en el Auto 332 del 10 de septiembre del 2020, en el que determinó que la JEP es la 'única autoridad facultada para definir preliminarmente si concurren los factores competenciales que activan el carácter preferente de esta jurisdicción' ".



En ese sentido, precisó la Corte, es la JEP la que decide las peticiones de sometimiento. Lo que se le está pidiendo a los jueces ahora es que no se suspendan los procesos de forma inmediata a fin de que continúen las actuaciones en la justicia ordinaria, mientras que la JEP decide si acepta o no a la persona.



En ese sentido, si los jueces determinan que sí se cumplen los requisitos temporales, personales y materiales de un caso en particular, debe remitir a la JEP la solicitud de acogimiento con el respectivo expediente, suspendiendo el proceso ordinario para que la JEP resuelva sobre su competencia.



"Si, por el contrario, encuentra que no se cumplen los requisitos, le enviará a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP únicamente la solicitud de sometimiento -sin el expediente y sin suspender las actuaciones en la justicia ordinaria– para que la justicia transicional resuelva si tiene la competencia o no", dijo la Corte.

La Sala Penal de la Corte señaló que si la solicitud de sometimiento es presentada directamente a la JEP y esta concluye que es un asunto de su competencia, esa Corporación le solicitará a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que le remita el expediente, por lo cual se procederá al envío y a la suspensión del asunto.



Y señaló que si se llegan a presentar criterios encontrados entre la Corte Suprema y la JEP, será la Corte Constitucional la que resuelva el conflicto de competencias.



Bajo estas reglas, la Corte no accedió a la petición que hizo Roberto José Salamandra Pérez de enviar el expediente que reposa en ese alto tribunal, que debe definir si confirma o no la condena dictada en su contra por el asesinato de Yamil Kasser Alí, perpetrado el 13 de febrero de 2004, por órdenes que recibió de Jorge Luis López Alfonso, hijo de la 'Gata'.



La Corte, en cambio, remitió a la JEP solo la petición de sometimiento que Salamandra hizo para que la justicia transicional decida si lo admite o no. Entre tanto, el proceso en la Corte Suprema seguirá su curso.



