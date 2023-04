En un comunicado público y ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la Corte Suprema de Justicia insistió en que en su criterio no es necesario la creación de una nueva Corte Agraria y Rural, al reiterar que debe ser ese alto tribunal el que sea el órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria.



El presidente de la Corte, Fernando Castillo Cadena, insistió en que el proyecto de reforma constitucional es necesario pero se debe ajustar para no crear la Corte Agraria pero sí más cargos de jueces y magistrados agrarios, que fue la petición que la semana pasada se hizo en conjunto con el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.

Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

"Con la actual infraestructura, capacidad e idoneidad del sistema judicial colombiano, es innecesaria la creación e implementación de una nueva Corte Agraria y Rural, para cubrir la urgencia de una justicia especializada que dirima los conflictos del uso, tenencia y propiedad de la tierra en el país", dijo la Corte.



Igualmente, la presidenta de la Sala Civil de la Corte, magistrada Martha Patricia Guzmán, presentó ante la Comisión Primera de la Cámara esa posición. “La Sala de Casación Civil es Agraria desde 1996. ¿Qué faltaría para cumplir con este acuerdo de paz que es necesario? El ajuste que se requiere es simplemente incluirle una parte de Rural, como órgano de cierre”, dijo.



“Ya en lo que corresponde en los juzgados y tribunales ahí sí se necesita crear en cumplimiento del acuerdo de paz”, dijo al pedir que se ajuste el artículo 16 de la iniciativa. Además, indicó que se necesita capacitar a los jueces agrarios, entre otros.

Martha Patricia Guzmán, presidenta Sala Civil Foto: EL TIEMPO

Cabe recordar que en la posición conjunta de todas las Cortes, estos resaltaron su compromiso con el acuerdo de paz y dijeron que se necesita una base judicial sólida

de juzgados y tribunales especializados que se dediquen a dirimir exclusivamente

estos conflictos.



“Por lo tanto, la reforma constitucional en trámite en el Congreso de la República debe

centrarse en disponer la creación amplia y suficiente de cargos de jueces y

magistrados agrarios y rurales. Este es el eje del cambio. Esta es la única forma de

dotar de elementos materiales y herramientas jurídicas reales, mediante los cuales se cristalice y garantice el funcionamiento de la verdadera Jurisdicción Agraria y Rural requerida por los habitantes de la mayor parte del territorio nacional, azotados por la violencia y la problemática de la tierra”, señala la comunicación.

