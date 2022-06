La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le solicitó a la Corte Constitucional no acoger las pretensiones de una demanda que pide la eliminación del viejo modelo inquisitivo de la Ley 600 del 2000, que se usa para investigar y juzgar a los congresistas, y que esos casos pasen al sistema penal acusatorio.



(Lea: Corte Suprema advierte de impunidad por posible cambio de reglas)



Según la demanda, ese sistema oral debió entre a regir desde el 31 de diciembre de 2008 para todos las personas, por delitos cometidos desde el 2005. En un documento conocido por EL TIEMPO, la Corte Suprema dijo que conceder la demanda, pese a que la Ley 600 da plenas garantías a los aforados, llevaría al declive de la justicia.



(Lea: El debate que podría hacerle una nueva cirugía a la Corte Suprema)

No se puede propiciar la debacle de la justicia penal dejando en vilo procesos legítimos adelantados conforme a la ley previa al acto que se imputa, en nombre de garantías que no están en entredicho FACEBOOK

TWITTER

“No se puede propiciar la debacle de la justicia penal dejando en vilo procesos legítimos adelantados conforme a la ley previa al acto que se imputa, en nombre de garantías que no están en entredicho con interpretaciones judiciales al margen de lo constitucionalmente razonable”, dijo en la Sala Penal, en escrito firmado por su presidente, el magistrado Fabio Ospitia.



Se trata del segundo pronunciamiento que la Corte Suprema, como institución, le dirige a la Corte Constitucional sobre este debate que, aunque técnico, es clave.



(Lea: Con impedimentos arranca debate por reglas para investigar a congresistas)



Lo anterior porque, como reveló EL TIEMPO, en el tribunal constitucional se podría ordenar la división de la actual Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que es la encargada de investigar a los congresistas y acusarlos, si es el caso, ante la Sala de Primera Instancia de ese tribunal.



La división implicaría que tres de sus magistrados actúen como fiscales y los otros tres como jueces de garantías, para adecuar la Sala al sistema penal acusatorio.

Los reparos de la Sala Penal

La norma acusada de ninguna manera indica la extinción o desaparecimiento de la Ley 600 de 2000, o que a partir del año 2008 no sea dable adelantar una investigación por ese régimen procesal FACEBOOK

TWITTER

Según la Sala Penal de la Corte Suprema, la demanda en estudio no cumple los requisitos necesarios para que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento de fondo, porque no se plantea por qué la interpretación judicial actual que permite la continuación de la Ley 600 de 2000 sería inconstitucional.



Ahora, en caso de pronunciarse de fondo, la Sala Penal le pidió a la Corte Constitucional que deje las cosas como están al señalar que ya en 2005 ese alto tribunal se pronunció sobre las normas demandadas, por lo que habría cosa juzgada. Y señaló que el artículo en cuestión, el 530 de la Ley 906 de 2004, no buscó la eliminación de la Ley 600 de 2000.



(Lea: Demanda abre debate sobre la forma como son investigados los congresistas)



“La norma acusada de ninguna manera indica la extinción o desaparecimiento de la Ley 600 de 2000, o que a partir del año 2008 no sea dable adelantar una investigación por ese régimen procesal, en lo que respecta a conductas punibles cometidas antes de 2005 o en un distrito judicial en el cual no se hubiere implementado el sistema previsto en la Ley 906 de 2004”, dijo la Sala Penal.



“Aceptar –como lo proponen los demandantes– que después del 31 de diciembre de 2008 no es posible dar aplicación a las normas contenidas en el sistema procesal previsto en la Ley 600 de 2000, es crear una regla que ni implícita ni mucho menos en forma explícita, se deriva del texto del artículo 5 del Acto Legislativo 03 de 2002”, agregó la Sala Penal.

Facebook Twitter Linkedin

Sala plena de la corte constitucional 2022. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Cuando se creó la doble instancia en la Corte Suprema se ratificó la plena vigencia de la Ley 600 de 2000 y no se contempló crear figuras del sistema oral como jueces de control de garantías FACEBOOK

TWITTER

“En definitiva, si la aplicación gradual de la Ley 906 de 2004 ha conducido a la coexistencia actual de dos regímenes procesales, ello ha sido el producto de garantizar los principios de legalidad, juez natural y debido proceso ”, agregó la Corte Suprema.



El alto tribunal señaló que lo que hace actualmente la Sala de Instrucción, bajo la Ley 600 de 2000, es completamente válido y legítimo, más si se tiene en cuenta que esta sala fue creada en una reforma constitucional de 2018 que finalmente dispuso la doble instancia para los aforados constitucionales e implementó el derecho a la doble conformidad.



“Ni siquiera con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018 se contempló la existencia de un derecho fundamental a ser juzgado bajo las reglas del proceso acusatorio, como se deriva de los argumentos de la demanda, pues se mantuvo el debido proceso contemplado por la Ley 600 de 2000”, señaló la Sala Penal.



(Lea: Procuraduría pide desestimar demanda que busca tumbar sistema inquisitivo)



“En consecuencia, tampoco resulta válido sostener que exista un estatuto procesal prevalentemente constitucional (Ley 906 de 2004) sobre otro (Ley 600 de 2000), ni suponerlo como lo hace la demanda, máxime cuando el juzgamiento bajo las normas procesales de los dos modelos coexistentes salvaguardan plenamente las garantías del juez natural preexistente, independiente e imparcial, así como la determinación legal y previa de su competencia en abstracto, todo en preservación de un procesamiento en condiciones de igualdad”, agregó.



La Corte Suprema además enfatizó en que la Corte Constitucional ratificó la coexistencia de ambos procesos penales y señaló que la creación de la doble instancia por el Congreso en 2018 no acudió a figuras propias de un sistema acusatorio, como los jueces de control de garantías, sino, al contrario, con esquemas propios de la Ley 600 de 2000.



“La división entre las funciones de investigación y juzgamiento al interior de la Corte Suprema de Justicia apuntan al mantenimiento del sistema procesal de la Ley 600 de 2000, pues resulta inconcebible que con la nueva estructura constitucional de la Sala Penal de la Corte, introducida con el Acto Legislativo 01 de 2018, pudiera articularse un sistema procesal que requiere de la existencia de un actor que controle las garantías de los sujetos procesales, que la propia reforma constitucional no previó”, indicó.



(Lea: Durante 7 años trabajadora tuvo que dar la mitad de sueldo a un congresista)

Sería una 'catástrofe'

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: EL TIEMPO

Si la Ley 600 de 2000 se debe inaplicar desde el 30 de diciembre de 2008 a procesos en curso , las actuaciones en trámite habrían de acomodarse a la Ley 906 de 2004, causando una catástrofe judicial FACEBOOK

TWITTER

Ahora, en caso en que de que la demanda se conceda, la Corte Suprema le pidió a la Corte Constitucional que se pronuncie de manera expresa sobre varios asuntos clave, ante los impactos estructurales que podría implicar la decisión.



Se trata de dejar en claro si el fallo tendría un efecto retroactivo que deje en vilo procesos ya fallados como la parapolítica, así como las reglas de transición sobre el fin de la Ley 600 y las reglas de aplicación, el régimen de favorabilidad.



(Lea: ¿Qué pasará con Piedad Córdoba tras la elección del nuevo presidente?)



Además, sobre “reglas para determinar la prescripción frente a los asuntos en trámite” y “lineamientos operativos en tratándose de la inexequibilidad del artículo 533 (parcial) de la Ley 906 de 2004: por ejemplo, quién ejercería funciones de control de garantías, cómo lo haría, respecto de qué procesos”.



“La aventura que proponen los accionantes tendría costos impredecibles: si la Ley 600 de 2000 se debe inaplicar desde el 30 de diciembre de 2008 a procesos en curso por hechos cometidos durante su vigencia –no después, claro–, las actuaciones en trámite habrían de acomodarse a la Ley 906 de 2004, como lo justifican algunos intervinientes, causando una catástrofe judicial por cuenta de la interpretación que se formula y que no es la única constitucionalmente admisible”, agregó la Sala.



El alto tribunal enfatizó en que ambos modelos se ajustan a la Constitución y que, por tanto, es “exótico que se piense que sólo un modelo de procedimiento es el compatible (…) De ser así, habría que pensar, por ejemplo, en la necedad de establecer un juez de garantías para controlar a otro juez, como tendría que ocurrir de aceptar que la ley aplicable a los aforados que investiga la Corte debería ser la Ley 906 de 2004. Eso no puede ser así. El control, como se resuelven las decisiones entre jueces, se soluciona a través de los recursos”.



(Lea: Girón: Corte ratifica nulidad de elección de Carlos Román como alcalde)

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia