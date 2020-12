Corte acepta tutela de la viuda de Miguel Arroyave por un bien ocupado

Primero fue conocido como narcotraficante. Luego, en el 2002, mientras libraba una guerra con las Autodefensas de Casanare de 'Martín LLanos', se supo que también tenía participación en el paramiltiarismo.

Miguel Arroyave, quien fue jefe del Bloque Centauros de las Autodefensas, siempre fue catalogado como uno de los paramilitares más enigmáticos.



En su historia se cuenta, por ejemplo, que se convirtió en uno de los mayores traficantes de insumos químicos para producir cocaína en el país.



Por eso siempre se lo reconoció más como un narco que como un paramilitar, e incluso se llegó a decir que había comprado a Vicente Castaño una 'franquicia' en las Autodefensas por 6 millones de dólares.



Sin embargo, hasta el 2004, la Fiscalía General no tenía ningún proceso formal contra él. Ese año, en septiembre, Arroyave fue asesinado en una finca ubicada en la zona rural de Puerto Lleras (Meta) junto a cuatro hombres que estaban en el mismo lugar.



Años después se conoció que quien lo había mandado a matar era el segundo en su estructura criminal, Pedro Oliveiro Guerrero, alias 'Cuchillo', quien también terminó muerto en el 2010, ahogado en un río en Mapiripán, Meta, tras intentar huir borracho de un operativo en su contra, según dijeron las autoridades de la época.



Tras el homicidio de Arroyave, la Fiscalía fue tras sus propiedades por informes del DAS que lo reportaron como narcotraficante. Así encontró que supuestamente había delegado en sus familiares varios de los bienes que había adquirido ilegalmente.



En el 2005, entonces, la Fiscalía incautó 37 bienes del extinto Arroyave, 8 carros y la sociedad Minas Las Margaritas Ltda., propiedades que en la época costaban unos 3.000 millones de pesos, entre las que se encontraban bienes de su esposa Martha Eda Cardozo Ospina, sus hijas, y de su suegra, Blanca Ospina, ubicadas en Bogotá, Cartagena, Manizales, San Andrés, Barbosa y El Bagre (Antioquia) y Pauna (Boyacá).

De Blanca Ospina, en particular, la Fiscalía ocupó un apartamento ubicado en Bogotá que, según se lee en el expediente, le compró a un hombre en el 2001. Sin embargo, para la Fiscalía Blanca Ospina no pudo demostrar que tenía capacidad económica para adquirir esa propiedad ni de dónde sacó el dinero, y por eso ocupó el apartamento sobre el que solo hasta el 2017 se declaró que era procedente la acción de extinción, sin que a la fecha haya una decisión final.



Y es justamente ese apartamento por el que Martha Eda Cardozo -quien hace cinco años fue condenada por lavado de activos y testaferrato- presentó una tutela que llegó a la Corte Constitucional y sobre la que el alto tribunal acaba de pronunciarse.



En el recurso judicial, la viuda de Arroyave, quien vive en ese apartamento, reclamó dos cosas: la primera, que a pesar de que han pasado 15 años desde que se incautó esa propiedad, la Fiscalía no ha desarrollado las acciones suficientes para que un juez determine si finalmente se le quita el dominio de esa propiedad a su madre Blanca Ospina, o si se lo devuelven.



El segundo reclamo de Cardozo es que, según dijo en su tutela, su madre tiene 89 años, sufre alzheimer y vive en el apartamento incautado, donde recibe sus tratamientos para sus males da salud, porque es la única propiedad con la que cuenta. Por eso, pidió que no se permita reanudar un desalojo que había sido programado por la Sociedad de Activos Especiales el año pasado, y que fue frenado provisionalmente con un recurso judicial.



Al evaluar sus peticiones, la Corte Constitucional le dio la razón a la viuda de Arroyave, con algunos 'peros'. En primer lugar, encontró que no hay razón que justifique que en 15 años no se haya podido resolver la situación del apartamento de su madre.



Según la Corte, hubo por lo menos 8 años -entre mayo del 2007 y junio del 2015- en los que el caso estuvo congelado, sin ninguna actividad, lo que llevó a que se demorara 12 años la justicia en declarar que era procedente el proceso de extinción de dominio.



Además, la Corte encontró que la Fiscalía tardó tres años en asignarle el caso a un despacho que resolviera la apelación.



"Si bien, se reitera, el proceso de extinción de dominio objeto de estudio es complejo dada la cantidad de bienes que abarca, el lapso de 12 años resulta desproporcionado. Además, debe tenerse en cuenta que la Fiscalía no explicó cuál fue la causa de la tardanza ni a qué se debe la inactividad del proceso por más 8 años", dijo la corporación judicial.

Y es que, aseguró la Corte, la mora en este caso afectó los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia de la suegra de Arroyave. En esa demora la Fiscalía tiene responsabilidad pues a pesar de estos 15 años, dice la Corte, el ente acusador aún no le ha remitido el caso a un juez competente para que tome una decisión de fondo sobre el apartamento.



Con estos argumentos la Corte le ordenó a la Fiscalía que remita en dos días el expediente de extinción de dominio sobre el apartamento "a los jueces competentes" para que tomen una decisión final.



Pero, frente a la segunda petición de la viuda del exnarcotraficante, la Corte se negó a suspender el desalojo y señaló que Blanca Ospina tiene cuatro hijos -incluida Martha Eda- que pueden ayudarla y tienen un deber de solidaridad con su madre.



Es por esto que para la Corte, "las condiciones propias de la edad y del estado de salud de la agenciada no pueden ser utilizadas como justificación para evadir el cumplimiento de las medidas cautelares que fueron decretadas desde el 2005".



Así las cosas, el alto tribunal le dijo a Martha Eda Cardozo que debe conseguir pronto un apartamento para trasladar a su mamá. Por eso la Corte dijo que la SAE "deberá llevar a cabo la diligencia de entrega aplicando el respectivo protocolo".



REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET