Exesposo de exmagistrada sí tendrá que indemnizarla por maltrato

La Corte Constitucional aceptó una tutela que había presentado en el 2017 la exmagistrada del Consejo de Estado Stella Conto Díaz contra su exesposo Virgilio Albán Medina.



El alto tribunal determinó que Albán, de quien se divorció, sí tiene que pagarle una reparación económica por violencia intrafamiliar, reparación que había sido pedida por Conto en el trámite de divorcio que la exmagistrada adelantó.



Primero el Tribunal de Bogotá le negó la reparación, luego ella puso una tutela en la que la Corte Suprema de Justicia ordenó que se pagara a su favor la indemnización, pero luego ese mismo tribunal tumbó esa decisión y le negó los alimentos que ella exigía por ser la cónyuge inocente en el divorcio.

Por eso el caso llegó a la Corte Constitucional, al despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas que revisó la tutela.



La Corte aseguró que este caso es muy importante porque se ocupó de un hecho de violencia intrafamiliar y violencia entre cónyuges.



En rueda de prensa, el magistrado Reyes aseguró que en la legislación civil colombiana los alimentos se deben pagar cuando la persona que es la violentada (la persona que es inocente del divorcio) los requiera, ya sea por que es demasiado pobre, pues los alimentos se fundan en la solidaridad.



El magistrado dijo que la legislación actual llega solo hasta decretar los alimentos civiles y nada más. "Hay un gran vacío, porque en casos como este es posible demostrar la existencia de daños. En este caso está demostrado que hubo violencia, ultrajes y maltratos de palabra", afirmó Reyes.

Con esos elementos, dijo Reyes, la Corte tomó una decisión novedosa que se constituye en un precedente para los jueces de familia. Así, explicó, lo clave de este fallo es que la Corte decidió que, cuando en un divorcio se demuestre la existencia de daños, ultrajes y malos tratos, se debe acudir a la convención de Belem do Pará, que ordena la obligación de que los Estados ajusten su legislación para que los procesos sean ágiles y que permitan la reparación de la mujer violentada y agredida.



Así, dijo el magistrado, el juez no podrá decir que no tiene elementos legales para ordenar la reparación, sino que es al juez al que le corresponde acudir al bloque de constitucionalidad, al sistema interamericano, para establecer que si hay daño "tiene que haber reparación".



Dijo que este es un precedente muy importante porque desde "México hacia abajo estamos padeciendo una violencia contra las mujeres, violencia doméstica terrible que llega a veces hasta la muerte", dijo el magistrado.

En el caso de la magistrada Conto Díaz, la Corte dijo que es necesario que un juez abra un incidente que fije y tase los perjuicios morales, psíquicos que ella sufrió, para establecer cuál será la reparación.



Así, el alto tribunal exhortó al Congreso para que regule y llene los vacíos que hay frente a la reparación de las personas que sufren violencia intrafamiliar y tramitan un divorcio. También para que se ocupe de una política pública que permita combatir la violencia intrafamiliar.



Además, la Corte exhortó al Consejo Superior de la Judicatura para que les haga una capacitación a todos los jueces de familia del país para que vean que no sólo el derecho nacional es el aplicable, sino que también se debe acudir al bloque de constitucionalidad cuando se encuentre un déficit de protección a los derechos de una persona, por falta de reglas claras o definidas. Esto, en casos de reparaciones ante una violación de derechos fundamentales.



De esta manera, de ahora en adelante, los jueces deberán tener en cuenta este tipo de reparaciones por violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres en los trámites de divorcio, más allá del tema de los alimentos para el cónyuge inocente de la separación.

La historia de la exmagistrada que denunció la violencia intrafamiliar

El caso inició en el 2016, cuando Conto decidió divorciarse de Albán denunciando maltrato familiar, ultrajes y trato cruel. En septiembre de ese año la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá decretó el divorcio encontrando que estaba probado el "grave e injustificado incumplimiento del demandado de los deberes de esposo y padre".



Pero el Tribunal aseguró que si bien hubo violencia psicológica, no había lugar a que el exesposo de Conto la indemnizara con el pago de alimentos -que se impone a la pareja culpable del divorcio-, ya que ella no "demostró la necesidad que requiere para hacerse acreeedora de una obligación alimentaria". Según el Tribunal, la magistrada recibía ingresos mensuales de 27 millones de pesos, por lo tanto no necesitaba la cuota alimentaria de su exesposo.



El caso llevó a que la magistrada interpusiera una tutela que llegó primero a la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que le dio la razón. La magistrada sostuvo en la tutela que sin importar cuánto dinero ella recibiera por su trabajo en el Consejo de Estado, ella tenía derecho a ser "resarcida, reparada y compensada por el daño que le causó" Albán, vulnerando su derecho a vivir libre de violencia, discriminación de género y violencia intrafamiliar.



La exmagistrada también dijo en la tutela que la cuota alimentaria "es un derecho que tienen las cónyuges inocentes del divorcio y que debe ser pagada por los responsables de que se disuelva el matrimonio (...) Siguiendo la filosofía del Tribunal, sólo las mujeres que no trabajan o no perciben ingresos pueden ser consideradas víctimas de violencia doméstica y recibir reparación integral", cuestionó la magistrada en su tutela.

Así, el 27 de julio del 2017 la Corte Suprema acogió sus argumentos y dijo que "cualquier afrenta cometida en contra de las mujeres debe ser condenada y reparada, con mayor razón la cometida al interior del seno familiar", por lo que en estos casos "debe concluirse, forzosamente, la posibilidad de establecer medidas indemnizatorias en procesos de divorcio", dice la decisión.



Pero luego, en segunda instancia, esa decisión se cayó en la misma Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal aceptó la impugnación que hizo el exesposo de Conto, y aseguró que la exmagistrada tenía otros mecanismos para exigir la reparación que estaba pidiendo y que la vía no era la tutela.



En ese fallo, además, la Corte dijo que "el marco normativo que regula las obligaciones de tipo alimentario, no edifica una prestación indemnizatoria en perspectiva a la reparación de los daños derivados, una vez acreditada la responsabilidad civil contractual o extracontractual, que es lo que sugiere la tesis planteada por la promotora del amparo (por la magistrada), al fundar una petición de perjuicios de naturaleza material o inmaterial, en la comprobación de la violencia intrafamiliar de la que fue víctima".



Además, en ese segundo fallo la Corte dijo que la reparación debió haber sido discutida desde que el tribunal evaluó la demanda de divorcio por lo que no se puede acceder a esa indemnización por vía de tutela, ya que esto violaría el debido proceso y la defensa.



El caso llegó a la Corte Constitucional al despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, alto tribunal que tenía la última palabra al respecto y que mantuvó la decisión de aceptar la reparación de la exmagistrada, ordenando que se abra un proceso en el que se permitan fijar los daños y perjuicios.



