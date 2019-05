Corte acepta recusación contra la magistrada que investiga a Uribe

La Corte Suprema de Justicia aceptó la recusación que el senador Iván Cepeda presentó para que se apartara a la magistrada Cristina Lombana del caso que se sigue contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es investigado por presunta manipulación de testigos.

Cepeda la recusó el pasado 2 de abril por dos razones: la primera, por la trayectoria en las Fuerzas Militares que ha tenido Lombana, pues antes de ser elegida como magistrada de la Sala de Instrucción, ya era jueza penal militar.

El senador Cepeda dijo que como Lombana fue oficial de las Fuerzas Armadas, "tuvo relación de dependencia y subordinación frente al entonces presidente Álvaro Uribe (...) Actualmente Cristina Lombana dirige la investigación contra su exjefe Álvaro Uribe, entonces comandante Suprema de las Fuerzas Militares".



La segunda razón por la que Cepeda la recusó es porque, tal y como lo reveló el periodista Daniel Coronell, durante el proceso de selección de los nuevos magistrados en la Corte Suprema, que se hizo el año pasado, Lombana no informó que había trabajado en el pasado con el abogado Jaime Granados, quien defiende a Uribe.



Sobre esta última situación, Lombana dijo en su momento que su trabajo con Granados fue hace más de 20 años, y que en su postulación a la Corte no incluyó su paso de tres meses en su oficina de abogados porque no pudo obtener esa certificación.

En los dos expedientes que tramita la @CorteSupremaJ contra el senador @AlvaroUribeVel por presunta manipulación de testigos, #SalaDeInstrucción acepta recusación frente a magistrada Cristina Lombana Velásquez. Ver https://t.co/OeEqyPplVq pic.twitter.com/960XtkHt1g — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 13 de mayo de 2019

El alto tribunal, específicamente la Sala Especial de Instrucción, fue la que estudió los argumentos de Cepeda, y encontró que una de las razones que el senador sostiene para que Lombana se aparte, es válida.



De forma unánime, la Sala Especial de Instrucción concluyó que la condición simultánea que tiene Lombana de miembro activo de la fuerza pública y al mismo tiempo, funcionaria judicial, "riñe con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución".



Por eso, la Corte encontró válido separarla de dos investigaciones que se llevan contra el expresidente Álvaro Uribe.



La primera está relacionada con un proceso penal que se abrió contra el expresidente, así como contra el congresista Álvaro Hernán Prada porque, supuestamente, estaban presionando al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de las declaraciones en las que ha vinculado a Uribe con las Autodefensas en Antioquia.



El segundo proceso contra Uribe se derivó de una decisión en la que la Corte Suprema no aceptó una denuncia del expresidente Uribe contra el Senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. En ese caso el alto tribunal concluyó que el que estaba intentado manipular testigos habría sido más bien el senador Uribe, por lo que se compulsó copias en su contra.



JUSTICIA