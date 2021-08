Corte absuelve al exgobernador de Bolívar Joaco Berrío

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador de Bolívar Joaco Hernando Berrío quien había sido acusado por el delito de prevaricato por omisión por la Fiscalía por no haber gestionado la entrega de insumos adquiridos para atender a la población afectada por la ola invernal de 2007.



Berrío fue gobernador entre enero de 2008 y agosto de 2009 (fue suspendido por la Procuraduría). Su antecesor, Libardo Simancas, declaró la urgencia manifiesta en el departamento y el Gobierno declaró la situación de desastre departamental por la ola invernal.



En su gobernación se suscribieron cinco contratos para la adquisición de kits de aseo, medicamentos, alimentos y transporte por 3 mil millones de pesos. En total, decía la acusación, se recibieron 2.597 de esos kits que no pudieron ser acopiados en bodegas de la Gobernación por falta de espacio y, por eso, se quedaron en bodegas de proveedores.



La Fiscalía lo acusó por omisión de sus funciones por no entregar los kits a la población que lo necesitaba a pesar de las comunicaciones reiteradas del proveedor a la Gobernación. Ello no sucedió a pesar de advertencias de la Contraloría y la Fiscalía y, en enero de 2009, los mercados fueron destruidos por orden de un juez, a petición del Invima, porque estaban pasados y llenos de animales.



Al analizar el caso, la Corte Suprema de Justicia señaló que esa omisión, aunque existió, no es un delito porque no fue algo deliberado o con mala intención y que no se le podía exigir que entregara kits contratados, ya que elementos para damnificados de ola invernal nunca llegaron a gobernación.



La Corte dijo que hay prueba de que se crearon falsamente documentos que daban cuenta del ingreso a la custodia de la Gobernación de todos los elementos comprados, cosa que se intentó remediar mucho tiempo después con la disposición de un elevado número de mercados en las bodegas alquiladas.

“Y si bien para la Fiscalía tal situación debió ser solventada por el acusado en su condición de Gobernador a través de la entrega de dichas mercancías, no resulta dable tal exigencia toda vez que no se puede dar por sentada la entrega de los bienes a la Gobernación, cuando a este respecto no obra evidencia alguna que dé cuenta de ello”, dijo la Corte.



La Sala dijo que las bodegas en las que se depositaron los mercados que se desperdiciaron, fueron tomadas en arrendamiento solo en febrero de 2008. “No resulta válido para efectos de atribuir responsabilidad el enjuiciado que la Fiscalía indique que le era exigible a Berrío Villareal el buscar a los contratistas para surtir la liquidación de los contratos y que procediera con la entrega de los mercados, pues el incumplimiento en los tiempos de entrega provenía de los mismos contratistas, y no correspondía al ente territorial velar por la ubicación de sus proveedores”, dijo la Corte.



Es decir, para el alto tribunal, eran los proveedores los que debían informar los pormenores de lo sucedido y ejecutar los actos propios de lo convenido. Además, dijo la Corte, la Fiscalía debía probar, y no lo hizo, que el entonces gobernador actuó “a sabiendas de su ilicitud y con total desprendimiento de sus deberes legales”.



“Es aquí donde falló la actividad probatoria de la Fiscalía General, porque a este respecto no tajo ninguna evidencia que diera cuenta que esta conducta respondió a la deliberada intención de obviar el cumplimiento al deber del gobernador de atender las víctimas de la ola invernal o de desatender caprichosamente el cumplimiento de los contratos por la rivalidad política que pudiera tener con su antecesor u otros líderes de la comunidad”, dijo la Corte.



“No desconoce la Corte que era jurídicamente viable provocar la entrega de los mercados por parte de los contratistas y proseguir con la disposición a sus destinatarios, contando con la posibilidad de conciliar más adelante los inventarios y cobros derivados de tal suministro, sin embargo, tampoco se llega a la definición del dolo indispensable para condenar, no solo porque en principio ello se podría mostrar como una aprobación de la aparente ilicitud precedente, sino porque el curso regular del contrato así no se lo exigía”, dijo la Corte.



El alto tribunal dijo que “ni siquiera como una ligereza administrativa concibe esta Corporación el comportamiento del acusado Berrío Villareal, más bien como una respuesta porfiada a lo que se estaba poniendo ante sí, amparado por una parte en lo que entendió como una respuesta admisible a una posible ilegalidad y el concepto que recibió de quienes le brindaron asesoría jurídica”.



“La Sala concluye que, a pesar de que el exgobernador de Bolívar en forma directa obvió adelantar las gestiones para lograr la entrega de los mercados, no lo hizo guiado por una decisión pueril o intransigente de su parte, sino por el fundado convencimiento que tuvo acerca de la inviabilidad de hacerlo ante la ausencia de entrega de los bienes y la que comprendió, fue una imposible tarea de procurar su recibo, lo cual desdibuja el dolo que le fue enrostrado por la Fiscalía”, agregó la Corte.



