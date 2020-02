Corte abre indagación previa a Arturo Char por fuga de Aida Merlano

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Arturo Char por su supuesta intervención en la fuga de la exsenadora Aida Merlano, quien está prófuga de la justicia desde octubre, cuando huyó de un consultorio mientras se encontraba en una cita médica, bajo vigilancia del Inpec.

Concretamente, la Corte amplió la investigación previa que se adelanta contra Char por presunta corrupción electoral -por los hechos por los que fue condenada Merlano, a 15 años de prisión- y ahora abrió la indagación preliminar contra el senador por el presunto delito de fuga de presos.

La decisión fue tomada por el magistrado Francisco Farfán Molina, de la Sala de Instrucción de la Corte, con base en las declaraciones que Merlano le entregó a la periodista Vicky Dávila, en la que la excongresista menciona a Char como una de las personas que coordinó su fuga.



Para el magistrado, los señalamientos que Merlano hace contra Char sobre subre cómo se dio su huida "estarían estrechamente relacionados con las conductas de posible corrupción electoral en indagación preliminar contra el congresista".

En el desarrollo de la investigación, la Corte Suprema ordenó ampliar la declaración de Aida Merlano a través de una videoconferencia, ya que se encuentra detenida en Venezuela por entrar a ese país ilegalmente, con una identidad falsa.



Por eso la Corte estableció que la fecha para escuchar a Merlano se fijará una vez se adelanten "las gestiones administrativas correspondientes ante las autoridades de Venezuela", donde ella fue recapturada el pasado 27 de enero.



La Corte también comisionó a un grupo de apoyo de la policía judicial de la Sala Especial de Instrucción para que en 40 días adelante las labores de verificación con el fin de corroborar o desvirtuar los señalamientos que Merlano hizo contra Char.



También llamó a Char para ser escuchado en una versión libre. La fecha aún no se ha establecido.



En sus declaraciones, Merlano aseguró que Char -quien aspiraba a convertirse en el presidente del Senado en la tercera legislatura que comienza el próximo 20 de julio-, debería estar preso porque, según ella, él era el artífice de varios hechos de corrupción electoral en el Caribe.



También dijo que fue una de las personas que supuestamente organizó su fuga: "Quienes organizaron mi fuga fueron los Gerlein y los Char (...) no sé cuánto pagaron, pero me dijeron que me iban a ayudar y que iba a tener una vida tranquila", dijo en sus declaraciones a Vicky Dávila.



Char fue una de las 17 personas a las que la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar en el fallo con el que condenó a Merlano.



En el proceso contra Merlano ante la Corte, el CTI rindió un informe que asegura que la estructura criminal a la que Merlano perteneció se constituyó por medio de las coaliciones entre distintas familias del Atlántico "conocidas como los clanes Gerlein, Char y Name, los cuales han liderado y ocupado por lustros los principales escaños de orden político".



Según el informe del CTI en la Corte, como en el 2018 Roberto Gerlein declinó a su aspiración al Senado, la familia Gerlein, liderada por el empresario Julio Gerlein, decidió lanzar para esa curul a Aida Merlano. Para ese escaño, según aseguró en su momento el CTI, hicieron coalición con la familia Char con el fin de obtener votos en Bolívar y Magdalena, con el compromiso de que Merlano apoyara a Lilibeth Llinás como su fórmula para la Cámara de Representantes, por Cambio Radical.





JUSTICIA