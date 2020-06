Gobierno dice que impuesto solidario no es desproporcionado

En un documento de 61 páginas la secretaria jurídica de Presidencia, Clara María González, y el Ministerio de Hacienda defendieron ante la Corte Constitucional el impuesto solidario.

Este impuesto grava con tarifas de 15 y 20 % a funcionarios, contratistas públicos y pensionados del Estado que ganen más de 10 millones de pesos, después de restarles el primer $ 1’800.000 de su total de ingresos.



El tributo ha recibido críticas de fiscales, jueces, magistrados, profesores, funcionarios de la Contraloría o Procuraduría, en conceptos que han sido enviados a la Corte Constitucional, alto tribunal que debe revisar si mantiene o tumba el impuesto, establecido en el decreto 568.



(Lo invitamos a leer: Ante la Corte, funcionarios públicos piden tumbar impuesto solidario).



En su concepto, la Secretaria Jurídica de Presidencia asegura que el impuesto se sustenta en los deberes de solidaridad, el derecho a la vida y a la salud que hacen parte de la Constitución, pues con el recaudo se espera beneficiar a la clase media vulnerable y a los trabajadores informales, afectados por las medidas de aislamiento, y que no han recibido ayudas del Estado.

(Le puede interesar: Invitamos a la serenidad y a la ponderación: Corte Constitucional, sobre caso Andrés Felipe Arias).



La Presidencia también asegura que ante la falta de recursos para enfrentar la pandemia, se necesitan fuentes adicionales como este tributo. También dice que era necesario este decreto, ya que en las medidas ordinarias no hay instrumentos para establecer impuestos con cargo a salarios, honorarios o mesadas pensionales con este destino.



El documento señala que el impuesto es legítimo porque se basa en el principio de solidaridad y en el “deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, por parte de personas cuya capacidad económica de pago se presume”.



Así, defiende también la equidad y progresividad del impuesto, afirmando que no se les está cobrando a personas que perciban montos inferiores a 10 millones, “para quienes la carga tributaria podría resultar excesiva”.

(Lea también: Corte avala decreto que suspendió entrada de vuelos extranjeros)



Una de las mayores críticas que los funcionarios afectados le han hecho al impuesto es que no se grave también a los trabajadores privados, lo que a su juicio afecta su derecho a la igualdad.



En su concepto, el Gobierno afirma que ese trato diferencial se justifica en que, según ha dicho el Ministerio de Hacienda, mientras los puestos para los empleados del Gobierno se han mantenido durante la pandemia –incluso el Ejecutivo afirma que han crecido– en el sector privado, en cambio, la población ocupada ha disminuido y hay mayor desempleo.



También argumenta que no se les cobra a los rentistas de capital porque sus ingresos “también se han visto disminuidos”.



Además, dice el documento de Presidencia, el impuesto solo se le está cobrando a un pequeño porcentaje del total de servidores públicos: a un tres por ciento (22.429 servidores) de los 1’086.246 que tiene el Estado.



Así, dice Presidencia, al establecer el tributo “se consideró la capacidad económica de los contribuyentes, no solo a nivel del valor de sus ingresos sino de la estabilidad de los mismos”, por lo que a su juicio ese impuesto no es una carga desproporcionada.



Finalmente, asegura que este tributo –que se aplicará por tres meses– no desmejora los derechos laborales de los empleados, pues no hay ninguna prohibición en la ley que impida gravar rentas laborales.

Corte niega medida cautelar

Por ocho votos contra uno, la Corte Constitucional negó ayer una medida cautelar que pedía suspender el impuesto solidario que se comenzó a cobrar desde mayo hasta julio.



Esas medidas habían sido solicitadas en conceptos en los que funcionarios aseguran que el impuesto es desproporcionado porque no tiene en cuenta su capacidad de pago, viola su derecho a la igualdad porque no grava también a empleados del sector privado, y afecta sus derechos laborales.



La Corte negó la medida cautelar afirmando que no tiene facultad constitucional para suspender decretos o leyes, pues lo que le corresponde es pronunciarse de fondo. Esa facultad, en cambio, sí la tiene, por ejemplo, el Consejo de Estado.



JUSTICIA

@JusticiaET