Corte niega medida para suspender pago de impuesto solidario

Por ocho votos contra uno, la Corte Constitucional negó este martes una medida cautelar que pedía suspender el impuesto solidario que el Gobierno les está cobrando a los funcionarios públicos, a los contratistas del Estado y a los exfuncionarios estatales que ganen más de 10 millones de pesos.



Con ese impuesto a quienes ganen más de esa suma y hagan parte del sector público, se les está descontando desde mayo y hasta julio, desde el 15 hasta el 20 por ciento de su salario.

A la Corte Constitucional han llegado varios conceptos de jueces, magistrados, fiscales, funcionarios de la Contraloría y Procuraduría en los que le solicitan al alto tribunal tumbar el impuesto solidario, afirmando que es desproporcionado porque no tiene en cuenta su capacidad de pago, que viola su derecho a la igualdad porque no grava también a empleados del sector privado, y que afecta sus derechos laborales, entre otros argumentos.



También le han dicho a la Corte que aunque ganan más de 10 millones, el impuesto afecta su mínimo vital porque no tiene en cuenta los otros descuentos que ya se les hace -como la retención en la fuente- ni todos sus gastos, créditos, y pagos que hacen que no tengan como asumir el impuesto.

En medio de esos conceptos, tal y como lo contó EL TIEMPO este lunes, muchos sectores le han pedido al despacho del magistrado Carlos Bernal -quien tiene en sus manos la evaluación del impuesto solidario- ordenar medidas cautelares para suspender el pago del impuesto, mientras toma una decisión de fondo sobre el decreto que lo ordenó, el 568.



Sin embargo, al evaluar esa petición de medidas cautelares, la Corte decidió negarlas. El argumento que fue aceptado por la mayoría de la Corte, es que el alto tribunal no tiene facultad legal o constitucional que le permita suspender de forma cautelar los decretos o leyes, pues lo que le corresponde es pronunciarse de fondo.



Esa facultad, en cambio, sí la tiene por ejemplo el Consejo de Estado que puede ordenar medidas cautelares contra decretos o decisiones administrativas demandadas.

Ante las críticas, el Gobierno ha defendido el impuesto solidario ante la Corte Constitucional afirmando que con ese tributo espera recaudar 287.000 millones de pesos en tres meses, para destinarlos a la clase media vulnerable y a los trabajadores informales. El Gobierno ha dicho que el impuesto grava únicamente a un pequeño porcentaje del total de funcionarios públicos del país (un tres por ciento de los servidores del Estado serán los que paguen el impuesto, así como un uno por ciento de los exfuncionarios pensionados, porque son los que ganan más de 10 millones).



El Gobierno también ha dicho que si sólo se los está cobrando a los funcionarios públicos es porque en este sector el empleo tiene mayor estabilidad, mientras que en el sector privado un número importante de personas podría perder su trabajo por cuenta de la pandemia.



JUSTICIA