Corte avala decreto que suspendió entrada de vuelos extranjeros

En una Sala Plena virtual, la Corte Constitucional avaló el decreto 439 del 20 de marzo que suspendió desde esa fecha la entrada de vuelos extranjeros, el desembarque de pasajeros del exterior, así como las conexiones de vuelos en el país.

El decreto fue avalado con la ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, con una votación de seis contra tres.



Los magistrados que salvaron parcialmente su voto son Diana Fajardo, Cristina Pardo y Alberto Rojas Ríos.



Ante el alto tribunal, la Cancillería y Migración Colombia le habían pedido a la Corte mantener la suspensión de los vuelos, afirmando que, con el fin de evitar la propagación de la pandemia, era fundamental limitar la libre circulación de extranjeros en el país, de forma temporal. De hecho, hace poco el Gobierno dijo que volvería a abrir los vuelos extranjeros el primero de septiembre.



"El adoptar medidas que restrinjan el derecho a tránsito por territorio nacional, encuentra plena justificación material y formal, para garantizar la protección del Interés General de la Población, junto con sus Derechos Fundamentales, respetando siempre el marco constitucional y legal para evitar vulnerar sin mérito alguno, los derechos de los extranjeros, más allá de lo justamente necesario para mantener el Orden Público", le dijeron esas dos instituciones a la Corte.



En el mismo sentido, la Secretaría Jurídica de Presidencia le había pedido a la Corte mantener el decreto afirmando que la suspensión de vuelos extranjeros era una de las medidas recomendadas por la OMS para impedir la propagación del virus con el tráfico aéreo.

La Secretaría dijo que al principio la mayoría de casos de contagio eran de personas provenientes del exterior por vía aérea, según lo informó el Ministerio de Salud, por lo que "era necesario tomar medidas urgentes y decididas para evitar que continuara la llegada masiva del virus por esa causa".



La Secretaría también dijo ante la Corte que el decreto cumplía con el criterio de no discriminación, ya que la medida es para cualquier persona proveniente del exterior, sin distinciones de nacionalidad, raza, religión, o cualquier otra. Solo se exceptúan los casos de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, así como tripulantes, personal técnico, directivo, y acompañantes de la carga aérea, que por sus funciones sí pueden movilizarse en estos vuelos.



Además, dice que aunque antes de cerrar los aeropuertos se había implementado acciones como ordenar el aislamiento de quienes vinieran del exterior, ante el aumento de contagios se necesitaron medidas más estrictas.



La Defensoría del Pueblo también había pedido mantener la norma, afirmando que la restricción resultaba una medida proporcional para proteger los derechos a la salud y la vida de los ciudadanos, ya que hasta el momento no se cuenta con medios para prevenir la propagación del covid-19.



El único reparo que tenía la Defensoría del Pueblo era que, dado que cientos de ciudadanos colombianos se encuentran en el exterior a la espera de regresar al país, es posible que la prohibición de desembarco de pasajeros esté eventualmente afectando sus derechos.



Por eso, como el decreto no precisa qué hechos constituían casos de emergencia humanitaria, fortuitos o de fuerza mayor, la Defensoría le había pedido a la Corte aclarar que se tuviera en cuenta la situación de esos colombianos varados en el exterior. Sin embargo, el alto tribunal no hizo ninguna aclaración al respecto.



La Procuraduría General también había pedido mantener el decreto, asegurando que frente a los derechos a la libre circulación se debía privilegiar el derecho a la salud y a la vida, por el riesgo que implica la propagación del virus con el tráfico aéreo.



