El debate jurídico en la Corte por el IVA a copas menstruales

Hace dos años, en una celebrada decisión, la Corte Constitucional tumbó el IVA del 5 por ciento con el que la reforma tributaria del 2016 había gravado las toallas higiénicas y tampones, al considerar que era un impuesto que iba en contra de la igualdad y equidad de las mujeres.



Hoy, ese mismo debate se tiene frente a otro producto de higiene femenina: las copas menstruales, que hoy tienen un impuesto al valor agregado del 19 por ciento.

La Corte estudia ahora una demanda en contra de cómo quedó el artículo 188 de la reforma tributaria frente a productos de higiene femenina. El recurso pide que se declare su exequibilidad condicionada aclarando que las copas menstruales también están exentas del impuesto, pues, dicen, tal como está la norma, viola el principio de igualdad, la prohibición de discriminación por razones de género y el libre desarrollo de la personalidad.



Entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia (Fecolsog), el Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) y la Defensoría, entre otros, han acompañado, en conceptos enviados a la Corte, la consideración de que las copas sean igualmente exentas de IVA.



Por ejemplo, la Procuraduría General sostuvo que gravar las copas menstruales puede afectar el mínimo vital y la salud de las mujeres con menor capacidad adquisitiva “porque les impone barreras tributarias en el acceso de nuevas tecnologías (más seguras) para el manejo de la higiene menstrual”.



El Ministerio Público dijo igualmente que no es razonable que otros productos de higiene menstrual no tengan el impuesto y este sí, por lo que considera que esa exclusión del no cobro de IVA “es inequitativa, desproporcionada y regresiva”. Por ello, el órgano de control le pidió a la Corte declarar la exequibilidad condicionada del artículo 188 explicando que las copas también son exentas del gravamen.



En el mismo sentido se expresó la Defensoría del Pueblo, que dijo que gravar los elementos de higiene femenina para el periodo menstrual, como pasa con la copa, es “una medida discriminatoria, violatoria del derecho al mínimo vital, que resulta regresiva en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales de esta población, y que no se corresponde con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano en la promoción y protección de los derechos de la misma”.

Además de pedirle a la Corte que condicione la norma, la Defensoría también le solicitó que exhorte al Congreso a que incluya los elementos de higiene menstrual en los bienes que no causan el impuesto y se abstenga de gravarlas en otras leyes, que ordene al Ministerio de Educación dar lineamientos para garantizar la educación menstrual en las instituciones educativas, y que ordene a esa cartera y a la de Salud hacer investigaciones sobre el impacto de la higiene menstrual en el goce de los derechos a la salud, educación, trabajo y participación social de mujeres y niñas en Colombia, y a partir de ello se desarrollen políticas públicas diferenciales que promuevan su acceso en toda la población femenina del país.

Frente al tema de las copas menstruales, la Corte Constitucional envió unos cuestionarios para obtener conceptos técnicos a entidades como Fecolsog, el Instituto Nacional de Salud y el ICDT. Todas coincidieron en que la copa presenta beneficios para las mujeres, económicos a largo plazo y para el medioambiente.



El INS dijo que aunque los estudios sobre el tema son escasos, algunos han concluido que la copa menstrual ”tiene menos del 1,5 por ciento del impacto ambiental que tienen las toallas higiénicas o los tampones y anualmente cuesta menos del 10 por ciento del costo total de cualquiera de los productos desechables de higiene femenina”.



El INS no hizo, sin embargo, ningún tipo de petición a la Corte, algo que, a diferencia, sí hicieron Fecolsog y el ICDT, quienes pidieron a la corte aclarar que las copas menstruales y otros productos similares deben estar sin IVA. El ICDT resaltó que todos los productos de higiene menstrual cumplen la misma función y “no hay razón para que la exención solo aproveche a algunos de estos productos y no a otros”. Añadieron que eso se traduce en una situación de inequidad tributaria entre las mujeres que utilizan toallas y tampones y aquellas que utilizan copa menstrual u otro producto.

Y la Federación, además de decir que la copa es una opción hipoalergénica y ecoamigable, hizo un análisis entre los costos de copas, tampones y toallas para un ciclo menstrual (al mes) y para un año, encontrando que es la opción más económica entre las tres al año, pues solo se requiere una.



Y concluyeron: “como sociedad científica que propende por la salud sexual y reproductiva de las mujeres, consideramos imperativo que los productos dirigidos a esta población deben tener precios diferenciales y ser libres de tasas impositivas que generan barreras de acceso a los mismos”.

Gobierno pide mantener el impuesto

Esto es contrario a lo que argumentaron, en un concepto conjunto, la Presidencia y el Ministerio de Hacienda, quienes le pidieron a la Corte no cambiar nada de la ley que dejó sin IVA solo a las toallas y tampones. Para el Gobierno, la exclusión de la copa del no cobro del impuesto no viola ningún precepto constitucional, además, dijeron que el valor inicial de la copa aún sin el gravamen, puede superar en un rango de hasta diez veces el valor de un paquete de toallas o tampones, y que aunque en mediano y largo plazo es menos cara, sigue habiendo una barrera inicial por su mayor costo.



Además, Presidencia y el Minhacienda argumentaron que si bien existe un mandato constitucional de eliminar las barreras discriminatorias entre hombres y mujeres, eso se “se solventó con la inclusión de las toallas y tampones en el listado de bienes exentos”.



Finalmente, sobre los beneficios medioambientales de la copa, el Gobierno dijo que le corresponde al Congreso sopesar “si prefiere sacrificar un mayor recaudo para la promoción de un ambiente sano incentivando el uso de mecanismos reutilizables de manejo de la higiene menstrual, como la copa o la ropa interior absorbente reutilizable, aun cuando su distribución y acceso no tengan el mismo alcance que otros productos que ya se encuentran exentos del IVA”.



El debate está próximo a terminar, pues en las próximas semanas la Corte deberá reunirse para debatir, en sala plena, si al igual que las toallas y tampones, también deben excluirse del impuesto las copas menstruales. La ponencia le corresponderá elaborarla al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien deberá presentar a sus compañeros de sala una posición para que sea votada.



