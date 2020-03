¿Los decretos de Duque por coronavirus tienen algún tipo de control?

Ante la emergencia sanitaria que está viviendo el país por cuenta de la pandemia del nuevo coronavirus en el mundo, el presidente Iván Duque ha expedido una serie de decretos, tomando medidas frente a esta situación sanitaria.



El Presidente decretó el Estado de Emergencia en el país para contener la expansión del coronavirus y ha anunciado un paquete de medidas económicas y sociales para enfrentar la pandemia, como recursos para el sector salud y alivios en créditos para personas y empresas. También ha cerrado fronteras y ha restringido el acceso de extranjeros.

Una de sus últimas medidas fue decretar el toque de queda para mayores de 70 años, ya que son la población de mayor riesgo ante el Covid-19.



Además, expidió un decreto con medidas transitorias para la contención del coronavirus en zonas francas.



Aunque muchos han pedido restricciones y medidas fuertes para evitar la propagación del coronavirus, otros han dicho que algunas de estas decisiones podrían afectar sus ingresos o libre movilidad, por lo que no todos están conformes con las determinaciones del Gobierno.



En ese escenario ¿los decretos del Presidente tienen algún tipo de revisión o control?



En cuanto al decreto de Estado de Emergencia expedido por Duque este martes, un exmagistrado de la Corte Constitucional le dijo a EL TIEMPO que esa medida tiene un control directo del alto tribunal constitucional, lo que significa que esta corporación, sin necesidad de una demanda, tendrá que revisar que el decreto del Presidente se ajuste a la Constitución Política.

La razón por la cual la Corte Constitucional revisa este decreto de Estado de Emergencia es porque al alto tribunal le corresponde examinar los decretos de medidas legislativas extraordinarias que expida el ejecutivo. Así, la Corte debe no sólo evaluar los estados de emergencia, sino también los estados de conmoción exterior -por motivos, por ejemplo, de guerra- o los estados de conmoción interior por emergencias económicas, sociales o ambientales.



Como en estos casos el Presidente puede asumir facultades legislativas, de forma extraordinaria, esas medidas pasan a control de la Corte Constitucional.



Así lo confirmó un magistrado de la Corte Constitucional, quien aseguró que en los próximos días el alto tribunal tendrá que evaluar el estado de emergencia decretado en el país.



Pero los demás decretos que ha expedido el presidente Duque no son de conocimiento de la Corte Constitucional, ya que estos hacen parte de sus facultades ordinarias.



Así, sólo podrían ser revisados por el Consejo de Estado -que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo- en caso de que alguien los demande. Si nadie los demanda, no serán objeto de evaluación. Si fueran demandados, el Consejo de Estado tendría que definir si mantiene tales decretos o si los tumba por perjudicar derechos de particular o terceros.

