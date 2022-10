La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del Huila Juan de Jesús Cárdenas Chávez (2001-2003) a 4 años y 2 meses de prisión, que se pagarán en prisión domiciliaria, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



(Lea: Hospitales sí deben atender a mujeres embarazadas que sean migrantes irregulares)



Chávez delegó en su secretario de Vías e Infraestructura el trámite y celebración del contrato de obra 586 del 31 de diciembre de 2002 con la sociedad Conint Ltda., para la construcción de una piscina de niños del municipio de San Agustín por 184 millones de pesos iniciales, con adiciones por más de 250 millones de pesos, sin que se cumplieran los requisitos legales.

Según la investigación, aunque se realizaron estudios previos, estos no fueron adecuados y no versaron sobre el tema de suelos, lo cual era indispensable para definir la real necesidad de la zona para la construcción de la piscina dada la excavación que tenía que hacerse y la cercanía con una quebrada.



“De haber revisado las condiciones reales del terreno donde se realizó la construcción o al menos se hubiera atendido el oficio de 16 de mayo de 2002, remitido por el alcalde del municipio de San Agustín a la Gobernación del Huila, en el cual informó que la primera etapa del proyecto incluía la ‘canalización de un tramo de 180 metros lineales de la quebrada de la Moyas (sic) que pasa tangencialmente por las piscinas en mención’, se hubiera percatado de la intervención realizada a la quebrada”, dice la decisión.



(Lea: Creg: niegan petición de suspender a Andrés Barreto como experto en la entidad)



Los estudios de suelos que no se hicieron hubieran podido identificar que el cauce de la quebrada se encontrada situada muy cerca de la piscina, por lo que se necesitaban análisis topográficos, más si se tiene en cuenta que el proyecto de canalización de la quebrada fue una fase previa a la construcción de la piscina.



La consecuencia fue que el departamento tuvo que poner más plata, que superaron el 100 por ciento del valor inicial, para resolver la falta de planeación, haciendo excavaciones más profundas. De otro lado, dijo que hubo demoras en las obras por vicios en la planeación como en la tramitación de la licencia ambiental necesaria para la explotación de materiales de cantera.



(Lea: Lucha por reparación de familia de exalcalde de la UP podría llegar a la Corte)

“Si bien el aforado reiteró en diferentes oportunidades el cumplimiento de sus deberes de vigilancia y supervisión dentro del trámite y suscripción del negocio jurídico No. 586 de 2002, por haber suscrito el aludido contrato de consultoría para la revisión de la parte técnica de los contratos de infraestructura que hicieran parte del banco de proyectos, lo cierto es que, contrario a lo que expone, desde un inicio se evidenció su actuar doloso para sustraerse de su obligación de vigilancia y supervisión sobre el proyecto”, dice el fallo.



Lo anterior, por el exgobernador delegó la supervisión a la Secretaría de Vías e Infraestructura. “Es decir, la consultoría debía revisar la parte técnica de los proyectos que estuvieran en cabeza de la Secretaria de Vías para la posterior suscripción de los contratos y, a su vez, la Secretaria de Vías supervisaba que la consultoría cumpliera con sus obligaciones, coloquialmente seria ‘yo vigilo lo que to me vigilas’”, dice la decisión.



(Lea: Corte condenó a magistrado de Justicia y Paz por beneficiar a narco)



El fallo dice que, entonces, queda claro que Cárdenas incumplió sus deberes de planeación, economía, transparencia y responsabilidad,

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia