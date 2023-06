Tras la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General, en el puesto quedó en encargo el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga.



(Lea: Emergencia económica y social: ¿qué requisitos se exigen para su declaratoria?)



Dos demandas que ya llegaron al Consejo de Estado pidieron anular ese nombramiento, que se hizo por una resolución, al indicar que quien podía hacer la designación era el Congreso y no el saliente contralor Rodríguez.



(Lea: Armando Benedetti suma un nuevo lío judicial por presunta compra de votos)

Una de las demandas fue presentada por Germán Calderón España quien alega que ante la nulidad de la elección de Rodríguez como Contralor, por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, el panorama judicial indica que hay una falta absoluta.



"El texto literal es absolutamente claro y no requiere interpretación, por lo que, ninguna ley, decreto ley, resolución interna de la Contraloría General de la República o reglamento interno de la misma, como por ejemplo, el manual de funciones, en la que se establezca lo contrario, podría sustentar un encargo, pues estaríamos ante una norma incompatible con la Constitución, por lo cual se debió dejar de aplicar por inconstitucional", dice la demanda.



(Lea: EPS no pueden poner trabas a personas trans en procesos de afirmación de sexo: Corte)

Por eso, para el abogado Calderón, el contralor saliente no tenía la competencia para proveer el cargo y nombrar allí a Zuluaga, como lo hizo mediante la Resolución No. ORD-80112 1499 del 15 de junio de 2023, para que asumiera sus funciones hasta que el Congreso hiciera una nueva elección.



"En la medida en que esa elección está atribuida exclusivamente al Congreso de la República por mandato constitucional, la persona que se encargue mientras se surte el nuevo proceso de convocatoria, debe cumplir los mismos requisitos establecidos para el Contralor titular", agregó.



(Lea: Mujer fue despedida a pesar de avisar su embarazo por WhatsApp y la Corte la protegió)

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Hernan Rodriguez. Foto: Diego Cucayo. EL TIEMPO

La segunda demanda la presentó Edison Darío Telésforo González Salguero con argumentos similares, indicando que ante la vacancia absoluta del cargo, Rodríguez no tenía la competencia para expedir la resolución que designó a Zuluaga como Contralor encargado.



(Lea: Atención: absuelven al congresista Wilmer Carrillo en un caso por líos en contratos)



"Si bien es cierto, hasta último momento del día 15 de junio de 2023, ejercía a plenitud las facultades propias del cargo que ostentaba, también lo es que materia de situaciones administrativas, sólo podía tomar decisiones relacionadas con los empleados de la entidad que dirigía, pero jamás sobre su propio empleo", dice la demanda.



"Ello por una simple pero potísima razón, él no es el nominador del empleo público denominado Contralor General de la República, porque si bien, se trata de uno de los cargos que hace parte de la planta global de la entidad, es el único cuyo nombramiento no depende de su voluntad ni de su ejercicio como nominador", agregó.

Ahora, el Consejo de Estado deberá repartir los expedientes y determinar si estudia de fondo estas demandas.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia