El aporte a la verdad entre el Consejo de Estado y la Comisión de la Verdad

Partiendo de casos concretos en los que la Nación ha sido condenada por hechos atroces que han marcado el conflicto colombiano, el Consejo de Estado y la Comisión de la Verdad hicieron un trabajo colaborativo que analizó las sentencias dictadas por ese alto tribunal entre 1984 y el primer semestre de 2021 sobre graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que se convirtió en 'Verdades en Convergencia', un libro que sale a la luz este viernes como un aporte conjunto a la esclarecimiento de la verdad.



Se trata de una memoria del dolor del conflicto colombiano que, desde los casos particulares, envía un claro mensaje sobre conductas que no se pueden repetir, que aporta una garantía de no impunidad y que da elementos de contexto y patrones de criminalidad que servirán para la valoración que la Comisión de la Verdad haga al finalizar su mandato, ahora extendido hasta junto de 2022.



Luego de haber entregado en 2019 informes sobre los fallos que dictó sobre graves violaciones cometidas en el marco del conflicto armado interno a la Comisión de la Verdad, esa entidad y el Consejo de Estado decidieron trabajar en una publicación que consignara no solo esos fallos, sino que analizara lo que dichas decisiones revelan sobre conductas criminales masivas que ocurrieron en Colombia como las ejecuciones extrajudiciales; la violencia sexual y tortura; y la desaparición y desplazamiento forzado.



El trabajo, explica el comisionado Carlos Beristain, es una evidencia de que una entidad de carácter extrajudicial como la Comisión de la Verdad, sí puede colaborar en la construcción de la verdad con una entidad de carácter judicial como el Consejo de Estado. Beristain, quien lideró el trabajo desde esa entidad con el abogado Camilo Umaña Hernández, dijo a EL TIEMPO que el diálogo reveló cómo "la población civil se convirtió en objetivo militar".



"Y muestra la desprotección del Estado frente a las víctimas y un patrón de impunidad porque muchos de los casos llegaron al Consejo de Estado cuando no ha habido otra vía para reclamar sus derechos, cuando ha habido impunidad penal y la gente busca la reparación", explicó Beristain quien destacó el avance a lo largo de los años de la forma como el Consejo de Estado analiza los casos para desarrollar el concepto de reparación y evaluar los daños sufridos por la población de una manera integral.



La publicación, además, da cuenta cómo "los jueces sí pueden aportar a la búsqueda y a la reconstrucción de la verdad". Así lo dijo a EL TIEMPO el exmagistrado del Consejo de Estado Ramiro Pazos quien terminó su periodo en el alto tribunal este año y quien fue el encargado de liderar la investigación desde allí, junto al magistrado auxiliar Rubén Darío Revelo Jiménez, las abogadas Marcela Cifuentes Santander y Karina Margarita García Cantillo y las relatorías de la alta corte.



"Uno de los casos que nos sorprendió es que el desarrollo de la jurisprudencia del Consejo de Estado ha estado relacionada con el desarrollo del conflicto armado interno. Por ejemplo, en 1964 el Consejo de Estado recibe la plena competencia para resolver estos casos y es el año en que se crean las Farc y el Eln. En nuestro enfoque vimos cómo los jueces de la reparación tuvieron grandes desafíos para responder a las demandas de justicia", relató el exmagistrado Pazos.



El exconsejero explicó que se puede hablar de tres grandes periodos: de ahí hasta 1991, de 1991 con la nueva Constitución hasta 2008 con la construcción y puesta en marcha de estándares internacionales, "mucha más enriquecedora". Esto, claro, teniendo en cuenta que los casos que llegan al Consejo de Estado son solo algunos, pues muchos se quedan en tribunales, pero que reflejaban un desafío ante la magnitud de la violación de derechos humanos encontrada, las dificultades probatorias, y la falta de acceso a la justicia.



La publicación parte de casos paradigmáticos como masacres paramilitares como La Rochela en 1989, los ataques guerrilleros como la toma a Miraflores en 1995 o el Palacio de Justicia y los 'falsos positivos' en donde, desde el punto de vista jurídico, del Consejo de Estado, que evalúa no responsabilidades penales sino de la administración, se emitieron condenas a la Nación ya sea por acción, por omisión del deber de protección, por daño especial, entre otros.



"La gravedad de la situación de derechos humanos y de infracciones relevantes al Derecho Internacional Humanitario conllevó, entre otras razones, a que la jurisprudencia del Consejo de Estado, en materia de responsabilidad estatal, iniciara una importante apertura o acercamiento al derecho internacional público para responder mejor y con mayor fundamentación a las grandes demandas de justicia reparadora, especialmente a partir de 2008", dice una de las conclusiones de la publicación.



Ene se escenario, las decisiones judiciales no solo ordenaron indemnizaciones sino que también encontró patrones en al comisión de delitos sobre estos fenómenos criminales, como el caso de las ejecuciones extrajudiciales, y así lo volvieron a determinar en este libro, luego de analizar 54 sentencias y destacar nueve casos por su complejidad y relevancia.



"Existen patrones coincidentes en diferentes casos de ejecuciones extrajudiciales en cuanto a las víctimas, como la condición de indefensión y mayor vulnerabilidad social, derivadas de condiciones especiales como la pertenencia cultural y étnica, la situación de discapacidad o la edad (los niños y las niñas han sido un grupo especialmente vulnerable en el conflicto armado)", apunta la publicación.



Lo mismo sucedió en relación por ejemplo con la desaparición forzada en donde se encontró que en la gran mayoría de casos, fueron miembros de la fuerza pública (Ejército y Policía Nacional) los autores de este grave delito, "directamente o en complicidad con grupos al margen de la ley, o su omisión facilitó la comisión del delito".



Al respecto, la Comisión encontró que los casos estudiados dan muestra de la carga "onerosa para las víctimas que no solo ven vulnerados sus derechos, sino que tienen que asumir riesgos para la búsqueda con escasos resultados, y son sometidas a frecuentes formas de revictimización". Para este fenómeno criminal, se destacaron siete casos emblemáticos.



Sobre la violencia sexual, la jurisprudencia del Consejo de Estado destacó la ausencia durante décadas de mecanismos de investigación apropiados y que protejan a las víctimas como un elemento a la invisbilización de lo sucedido. "Se la ha identificado como un acto grave catalogado como crimen de lesa humanidad y de guerra, así como un acto de tortura, todo lo cual exige un enfoque diferencial, que impone una flexibilización probatoria y un enfoque diferencial de género que reconozca la discriminación y vulnerabilidad de las víctimas, bajo patrones históricos de una cultura patriarcal que se reproduce y se refuerza en el contexto del conflicto armado", indicó el examen.

La publicación "Verdades en Convergencia" estará disponible de forma gratuita en las páginas web de ambas entidades.

