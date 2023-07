La sección tercera del Consejo de Estado tumbó una multa millonaria que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca impuso a finales de 2018 a las empresas que hicieron parte del Consorcio Ruta del Sol II.



En su momento, el Tribunal de Cundinamarca se pronunció sobre un recurso presentado por la Procuraduría General de la Nación para proteger derechos e intereses colectivos afectados, según el recurso, por la concesionaria, el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

En concreto, el recurso del Ministerio Público hacía referencias a las irregularidades, ya judicializadas por la Fiscalía, en el proceso de adjudicación del Sector 2 de la Ruta del Sol y del otrosí para la adición de la Transversal Ocaña Gamarra.



En el fallo del Tribunal se condenó a la Constructora Norberto Odebrecht S.A. (que tenía un 25 por ciento de la concesión), Odebrecht Investimentos em Infraestructura LTDA (37 por ciento), Estudios y Proyectos del Sol S.A. (Episol) con un 33 por ciento y CSS Constructores S.A. (cinco por ciento, y a exfuncionarios como el exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales y el exsenador Otto Nicolás Bula Bula al pago de una multa de 800.000 millones de pesos y a una inhabilidad de 10 años para promover y celebrar contratos con el Estado y ejercer cargos públicos.

Familia fue robada y manoseaba cuando terminaba sus vacaciones Foto: Ruta del Sol

La decisión fue apelada y llegó al Consejo de Estado, que dejó en firme algunos apartes y echó para atrás la multa y la inhabilidad impuesta en primera instancia.



“Revócase parcialmente el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia en relación con la declaratoria de responsabilidad por la vulneración de los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a la libre competencia económica, salvo en relación con la ANI, de Gabriel Ignacio García Morales y de Otto Nicolás Bula Bula, porque estas decisiones no fueron apeladas”, se lee en el fallo del Consejo de Estado.



En la decisión adoptada por unanimidad, los magistrados consideraron que el Tribunal Administrativo no era competente para asumir ese tipo de decisiones y que ese tipo de sanciones le corresponden al juez natural del contrato y no se pueden imponer en acciones como la presentada por la Procuraduría.

Igualmente se tumbó el apartado 14 de la decisión que instaba a la ANI “Para que de una manera ágil proceda a hacer la revisiones necesarias con el acompañamiento de la interventoría para el pago de los emolumentos labores y de la seguridad social de los trabajadores de la sociedad concesionaria Ruta del Sol SAS, que aún mantiene una relación laboral con dicha sociedad para proteger los derechos fundamentales al mínimo vital y la seguridad social de los mismos”.



Para analistas la decisión de segunda instancia es clave al sentar jurisprudencia frente a los excesos que se podrían cometer en decisiones sobre acciones populares.



Por estos mismos hechos la Superintendencia de Industria y Comercio impuso, en diciembre de 2020, sanciones por un monto de 300.000 millones de pesos en un proceso por violar el régimen de libre competencia en la adjudicación y ejecución del contrato.



Y el Tribunal de Arbitramento, que conoció el caso, descontó cerca de 1,8 billones de pesos del cálculo efectuado por el perito (Duff & Phelps) como valor a reconocer a la Concesionaria Ruta del Sol por las obras ejecutadas antes de que se conocieran los hechos de corrupción.

*El socio minoritario del consorcio fue parte del grupo empresarial al cual pertenece EL TIEMPO