Tumban megapensión a excongresista Leonor Serrano de Camargo

Por cuenta de una decisión del Consejo de Estado, la exsenadora y exgobernadora de Cundinamarca Leonor Serrano de Camargo dejará de recibir una pensión de 19 millones de pesos mensuales.



Al revocar un fallo del 2011 de la Sección Segunda de esa corporación, que le había concedido la reliquidación de pensión a la excongresista, el Consejo de Estado determinó que la exdirigente política no era beneficiaria del régimen especial de los congresistas (que está en el Decreto 1359 de 1993). La solicitud para revisar la reliquidación de pensión había sido hecha por el Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon) tras detectar irregularidades.

Serrano alegaba que a su caso le era aplicable el régimen de transición de congresistas, que establece como pensión el 75 por ciento del promedio del salario devengado durante el último año de servicios como congresista.



Esto porque al primero de abril de 1994 ya contaba con los requisitos de edad y semanas cotizadas, como lo exigía el régimen de transición al Sistema General de Pensiones que emergió de la Ley 100 de 1993.



Sin embargo, la Sala 20 Especial de Decisión del Consejo de Estado aclaró que la posibilidad de acceder al régimen de transición para congresistas está limitada únicamente para quienes tenían la calidad de parlamentarios entre el 18 de mayo de 1992, cuando entró en vigor el régimen especial de los miembros del Congreso, y el primero de abril de 1994, y Serrano fue senadora entre el 29 de julio del 2002 y el 28 de febrero del 2005.

Por ello, esa corte consideró que la exsenadora, a quien en 1998 –antes de ser elegida como congresista– el antiguo Instituto de Seguros Sociales ya le había concedido una pensión, no era beneficiaria del régimen especial de congresistas porque en el periodo para el que aplica la norma no ostentaba la calidad de parlamentaria ni se encontraba afiliada al Fondo de Previsión Social del Congreso.



Así las cosas, el alto tribunal consideró que Serrano sí era beneficiaria del régimen de transición a la Ley 100 de 1993, pero no del régimen pensional especial de congresistas.



Además, sostuvo que según los principios de equidad y sostenibilidad fiscal, y lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 del 2013, los derechos reconocidos sin cumplir las condiciones y requisitos establecidos en la ley no tienen el carácter de absolutos, y pueden ser revisados, como ocurrió con la reliquidación pensional de la exlegisladora.

JUSTICIA