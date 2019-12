Consejo de Estado suspende producción de Drummond en pozos en Cesar

Un plazo de tres meses tendrán el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos para garantizar que esté suspendida toda actividad de producción de gas metano en 15 pozos que la empresa Drummond opera en Cesar.



Esto luego de que una decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que se incumplió la suspensión que desde noviembre del 2018 hay de las normas que regulan la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales -Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014-.



El año pasado, esa sección del Consejo de Estado suspendió provisionalmente esas normas en tanto se resuelve de fondo una demanda contra las mismas, que determinará si en el país se puede, o no, hacer fracking.

Al Consejo de Estado llegó un recurso de un ciudadano que argumentó que pese a la suspensión provisional de las normas, Drummond seguía usando la técnica para los yacimientos no convencionales en el campo La Loma, ubicado en Cesar, un área de 145.811 hectáreas.



En efecto, en 2004 Drummond y la Agencia Nacional de Hidrocarburos suscribieron un contrato para yacimientos no convencionales de gas metano asociado a mantos de carbón y gas de esquito. En 2015, la ANLA dio la licencia ambiental para la explotación mediante fracturamiento hidráulico del gas metano, algo que está regulado por las normas suspendidas.

En el proceso de desacato, Drummond indicó que sí perforó y estimuló 15 pozos de gas metano asociado a mantos de carbón pero que ese proceso terminó antes de que se decretara la suspensión de las normas que regulan el fracking en el país, y que en la actualidad los pozos están en fase de producción, que está regulada por una norma distinta a las suspendidas.



Además, la empresa argumentó que su actividad en el Campo La Loma es una explotación convencional, y que lo que se cuestiona son los yacimientos no convencionales. No obstante, el Consejo de Estado aclaró que según la normatividad colombiana el gas metano asociado a mantos de carbón se considera yacimiento no convencional y que las normas actualmente suspendidas sí regulan la exploración y explotación de pozos como los que tiene la empresa en producción en Cesar.



Por ello, para el alto tribunal es un contrasentido permitir que se continúe con la producción de esos pozos, puesto que las normas que regulan el fracking se suspendieron porque hay dudas razonables de que los riesgos para el medioambiente y la salud derivados de la técnica sean mitigables.

Y agregó el alto tribunal que los efectos de la técnica empleada se proyectan como "riesgos potenciales sobre el medioambiente por lo menos hasta que cese su producción o se clausuren los pozos".



Por ello, el alto tribunal ordenó la suspensión de actividades de producción en esos 15 pozos, en un plazo máximo de tres meses, e indicó que después de ese tiempo habrá multas sucesivas de 2 salarios mínimos mensuales por cada día de retraso en cumplir la orden. Ese valor tendrá que pagarlo el Ministerio de Minas y Energía.

