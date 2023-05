Con un documento de 25 páginas, la Sección Primera del Consejo de Estado suspendió el título de maestría de la excongresista Jennifer Arias, a quien han señalado de haber cometido plagio en su tesis presentada en la Universidad Externado de Colombia.



Sin embargo, la medida del alto tribunal, que es provisional, no se debe a alguna copia en sus estudios y los de Leydy Lucía Largo Alvarado (compañera de Arias a quien también le suspenden el título), sino que corresponde a que por ahora no se probó que hubiera un acta del nombramiento de los jurados, y cuál era su concepto sobre el trabajo.

Consejo de Estado suspende provisionalmente el título de maestría de Jennifer Arias. Foto: Archivo particular

De hecho, durante el examen del magistrado ponente Oswaldo Giraldo, se tocó el tema del plagio argumentado por la parte demandante, asunto sobre el cual se indicó que en lo que va del proceso "no resulta suficiente lo alegado por las partes y el material probatorio que obra en el expediente y que es necesario agotar la etapa probatoria que permita resolver los interrogantes planteados, actuaciones que no son propias de esta etapa procesal donde se está resolviendo una medida cautelar".



Es de recordar que la demandante es la misma Universidad Externado, que pidió declarar de fondo la nulidad de los diplomas de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, de la cual Arias y su compañera Largo Alvarado obtuvieron el polémico título el 2 de mayo de 2016. Al parecer, la institución educativa tiene pruebas periciales realizadas por un experto en derechos de autor que constatan que la tesis que presentaron las estudiantes tenían plagios.



En cuanto a los motivos de la suspensión provisional, estos se deben a que la parte demandante incluyó en su recurso que pudieron verse afectados los parámetros del Manual de Procedimientos de Posgrados de la Facultad de Gobierno, Finanzas y Relaciones Internacionales, en específico, que faltaba el acta de nombramiento de los jurados calificadores de la tesis, así como sus conceptos sobre dicho trabajo.

Argumentos de la suspensión

Para la Universidad, en el caso de las dos estudiantes hubo irregularidades en el numeral 9.1.3. del artículo 9 del Manual, que habla del paso a paso a seguir en la sustentación de un trabajo de investigación para obtener el título de maestría.



En los requisitos está que la decanatura define los jurados, quienes deben enviar un oficio al coordinador del programa de maestría, director de investigación y al estudiante, añadiendo el concepto sobre la tesis. Una vez sustentado, el coordinador levanta un acta que deben firmar los jurados aclarando si fue o no aprobado el trabajo con sus respectivas observaciones.



En este caso, si bien los profesores actuaron como jurados evaluadores, no quedó consignada la firma que acredite que participaron del paso a paso, ni las observaciones a la sustentación de la tesis.

Una vez el Consejo de Estado termine de evaluar de fondo los argumentos de la defensa y la parte demandante, se determinará si Jennifer Arias y su compañera cometieron plagio.

