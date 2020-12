Corte se niega a parar conformación de Comisión de Disciplina Judicial

El Consejo de Estado aceptó revisar una tutela de Eduardo Carmelo Padilla Hernández, quien presentó este recurso afirmando que se le vulneró el debido proceso en las convocatorias con las que el Consejo Superior de la Judicatura y el Presidente de la República conformaron las ternas que le enviaron al Congreso para que elija a los siete magistrados que deben integrar la Comisión de Disciplina Judicial.



Esa elección se dará en una sesión plenaria del Congreso este 2 de diciembre, es decir, este miércoles.



Esta Comisión de Disciplina Judicial es la que debe reemplazar a la polémica Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que tiene dos magistrados que superaron desde hace cuatro años su periodo constitucional y 5 más elegidos en provisionalidad.

En su tutela, Padilla asegura que algunos de los candidatos que quedaron en las ternas de Presidencia y del Consejo Superior de la Judicatura supuestamente "no cumplen con los requisitos exigidos para el cargo en mención", por lo cual le pidió al Consejo de Estado que decretara una medida provisional (mientras toma una decisión de fondo), y suspendiera de forma urgente el proceso de selección de los magistrados.



Sin embargo, aunque esta alta corte aceptó revisar la tutela, negó la medida cautelar que había pedido Padilla, pues de forma previa no encontró que se estén vulnerando gravemente los derechos fundamentales que alegó el ciudadano, hasta el punto en que haya un perjuicio irremediable si continúa la elección.



(Le recomendamos: De estos 21 nombres saldrán togados de Comisión de Disciplina Judicial)

En su criterio, algunos de esos candidatos no cumplen con los requisitos exigidos para el cargo en mención FACEBOOK

TWITTER

Sobre todo, señala el Consejo de Estado, porque la conformación de la Comisión de Disciplina Judicial fue ordenada por la misma Corte Constitucional este año, para terminar con el bloqueo institucional que se ha generado porque este organismo disciplinario no ha sido creado a pesar de que debía estar funcionando desde el 2016, según la reforma de equilibro de poderes.



(Podría interesarle leer: Listas las 7 ternas para elegir la Comisión de Disciplina Judicial)

"En otras palabras, a simple vista no existe un principio de certeza acerca de la afectación del derecho cuya protección reclama la parte actora", señaló el Consejo de Estado, advirtiendo que para poder decretar una medida cautelar el peligro debe demostrarse "de manera concurrente".



En todo caso, señaló esta alta corte, la decisión que se niega a suspender la elección no compromete el sentido de fallo que se emitirá más adelante, por lo cual por ahora simplemente aceptó revisar la tutela para determinar de forma posterior, tras revisar todas las pruebas, si en efecto se vulneraron o no los derechos que alega Padilla.



De acuerdo con el tutelante, en caso de que los integrantes de la Comisión de Disciplina Judicial sean elegidos, "no tendrían idoneidad" para decidir una apelación que él interpuso contra una decisión del pasado 13 de mayo de 2020, de la Sala Disciplinaria de la Judicatura de Montería, en la cual fue sancionado con suspensión de su cargo como abogado por 6 meses.



Al aceptar estudiar la tutela, el Consejo de Estado notificó al Consejo Superior de la Judicatura, a la Presidencia de la República, a la Corte Constitucional, a los presidentes del Senado y de la Cámara, así como a los candidatos ternados y a todos aquellos que participaron en la convocatoria para ocupar estos cargos.

Otras noticias de la sección Justicia

- Avalan extradición de abogada que ofrecía colar narcos en la JEP



- Narco habría apoyado jugadores de fútbol y artistas para lavar plata



- ¿Por qué la Contraloría pidió a Corte confirmar condena contra Arias?



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com