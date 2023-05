Aunque las facultades de juez que tenía la Procuraduría para sancionar a funcionarios de elección popular las tumbó en febrero la Corte Constitucional, dejando en manos del Consejo de Estado la última palabra frente a estas sanciones, este alto tribunal se negó a aplicar esa disposición.



Así lo señala un auto en el que el consejero de estado Gabriel Valbuena decidió no avocar conocimiento del recurso extraordinario de revisión que había promovido la exalcaldesa de Arjona (Bolívar) contra una suspensión de la Procuraduría.

Gabriel Valbuena Hernández, magistrado del Consejo de Estado.

En su decisión, el magistrado indicó que las normas que crean la revisión automática de las sanciones disciplinarias a funcionarios elegidos por voto popular (los artículos 54 a 60 de la Ley 2094 del 2021) son contrarios a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).



Es de recordar que la Ley 2094 del 2021 es una reforma al Código Disciplinario y fue impulsada para intentar cumplir un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó a Colombia por violar los derechos políticos del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien salió de la Alcaldía por una sanción del órgano de control.



La sentencia de la Corte IDH señaló que, según la CADH, la limitación de derechos políticos de personas elegidas por voto popular solo procede por una sentencia de un juez competente dentro de un proceso penal, y la Procuraduría no es un juez penal ni sus procesos tienen esa naturaleza.



Aunque la Ley 2094 intentó suplir esto al darle facultades jurisdiccionales a la Procuraduría, en febrero pasado, mediante la sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional las tumbó pero dejó viva la posibilidad de que el órgano de control siga sancionando a estos funcionarios solo que dichas sanciones tendrían que ser revisadas por el Consejo de Estado.

Frente a ello, en el auto que negó la revisión del caso de la exalcaldesa el magistrado Valbuena señala: “A pesar de la fallida intención del Congreso de convertir a la Procuraduría General de la Nación en un organismo de linaje jurisdiccional y de revestir sus decisiones bajo el ropaje de sentencias judiciales, lo real y cierto es que, al emitirse las órdenes contenidas en la Sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, quedó latente la posibilidad de que esa entidad administrativa continúe sancionando disciplinariamente a los servidores públicos de elección popular a través de actos administrativos, en evidente contradicción con los estándares definidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Sentencia dictada en el caso Petro”.



La reforma a la Procuraduría que intentó cumplir el fallo de la Corte IDH en el caso de Gustavo Petro la promovió la hoy procuradora general, Margarita Cabello.

Es decir, para el Consejo de Estado, la decisión de la Corte Constitucional sigue perpetuando una violación de la CADH en tanto se sigue permitiendo a un órgano que no es un juez penal sancionar a personas elegidas por voto popular.

El hecho de convertir al Consejo de Estado en copartícipe de las decisiones disciplinarias viola de manera flagrante la Constitución y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia FACEBOOK

Pero además, el consejero de Estado aclaró que al haberle descargado al Consejo de Estado la responsabilidad de revisar sanciones disciplinarias se vulneró la Constitución Política que expresamente delimita las funciones de esta corte entre las cuales no está la referida.



“El hecho de convertir al Consejo de Estado en copartícipe de las decisiones disciplinarias viola de manera flagrante la Constitución Política de Colombia y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, pues el papel que está llamado a cumplir esta colegiatura no es otro distinto al de ejercer el control de legalidad de las actuaciones de la administración y no propiamente el de fungir como última instancia dentro del proceso disciplinario, pues ni la Constitución ni la ley Estatutaria de Administración de Justicia le atribuyen ese tipo de competencias”, se lee en el auto.



Añadió que una ley ordinaria, como lo fue la 2094 de 2021, tampoco podía modificar las disposiciones constitucionales y estatutarias, “ni convertir al Consejo de Estado en un organismo de control, ya que eso resulta contrario al principio de separación de poderes. Al fin y al cabo, una cosa es la revisión de una decisión disciplinaria y otra muy distinta su adopción, más aún cuando ninguna de las disposiciones que delimitan el quehacer de la jurisdicción le atribuyen al Consejo de Estado esas funciones de naturaleza disciplinaria”.

La exalcaldesa puede interponer otro recurso

Luego del llamado de atención sobre por qué no se aplicaría el fallo de la Corte Constitucional que mantuvo la posibilidad de que los sancionados acudieran a la revisión ante el Consejo de Estado, el alto tribunal ordenó a la Procuraduría notificar nuevamente su sanción para que la exalcaldesa pueda interponer el recurso adecuado, que es una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sobre la que sí puede pronunciarse -para concederla o no- el Consejo de Estado.



De hecho, el magistrado dijo que el recurso más garantista para los funcionarios de elección popular no es el de revisión porque mientras los demás disciplinados tienen hasta 4 meses para interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las decisiones disciplinarias de la Procuraduría, los de elección popular solo tienen 30 días para promover el recurso de revisión.

