El veredicto en pelea entre Leonisa y tienda de ropa por la marca

El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que interpuso Confecciones Leonisa S. A. para que se cancelara el registro que la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió a la empresa Lifted Research Group, para hacer uso de la marca de prendas de vestir denominada L, que también identifica a algunos productos que hacen parte de la oferta comercial de Leonisa.

(Lea también: La pelea entre portal de humor y librería por nombre Panamericana)

La empresa demandante ya había presentado una solicitud ante la SIC para que no se le concediera el registro a Lifted Research Group, pues consideraban la concesión del registro afectaba los derechos que ella había adquirido previamente para hacer uso de sus marcas L y L Leonisa.



Como la Superintendencia negó la petición de no conceder el registro, Leonisa interpuso una demanda de nulidad, buscando que se cancelara el registro de la otra marca.



En su demanda argumentó que la marca en cuestión "no era suficientemente distintiva" y que existía el riesgo de que los consumidores confundieran los productos ofertados por Leonisa con los de Lifted Research Group.

(Le puede interesar: La pelea entre Independiente Santa Fe y centro comercial por la marca)

Sin embargo, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda y dijo que la decisión de la SIC, de conceder el registro de la marca L, se ajustó a la ley.



Para el alto tribunal, la letra L es un signo común dentro de los productos de Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que identifica prendas de vestir, a tal punto que sirve para denominar los tallajes mismos de la ropa. Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, signos de uso común como estos no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por parte de una persona o una marca.

Cuando las marcas contienen signos de uso común, el elemento decisivo son las características gráficas de las marcas FACEBOOK

TWITTER

La alta corte aclaró que, en controversias como esta, cuando las marcas contienen signos de uso común, como la letra L, el elemento decisivo son las características gráficas de las marcas.



En ese sentido, dado que las peculiaridades de cada marca en este punto son disímiles y diferenciables, el alto tribunal estableció que no existe semejanza ni identidad entre ambas que implique riesgo de confusión o asociación entre los consumidores.



En definitiva, para el Consejo de Estado, no existe riesgo de confusión de la marca L de Lifted Research Group con las marcas L y L Leonisa, que oferta Confecciones Leonisa S. A.

Otras notas que Justicia que pueden interesarle:

-'Por mi crimen no puedo ver a mi hija y dejé a otros niños sin mamá'



-Entutelan a director de Policía por no enviar a exfiscal Moreno a Cespo



-'Iván Márquez' y 'Santrich' le respondieron a Piedad Córdoba

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com