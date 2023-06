En una decisión del Consejo de Estado de 22 páginas el alto tribunal negó las solicitudes de aclaración presentadas por el Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra y del secretario general del Congreso de la República, y quedó en firme el falló que declaró la nulidad de su elección.

Rodríguez Becerra pidió aclarar en qué momento del proceso de elección se registraron las irregularidades que finalmente llevaron a la nulidad. Esto es clave para el funcionario para definir el camino a seguir, pues manifestó que si la decisión dejaba en firme la lista de elegibles se tendría que proceder sólo a la elección de la lista en la que él ya aparecía. De lo contrario si se tumbaba todo el proceso desde el comienzo el funcionario dijo que no se volverá a presentar y que acudirá a las vías legales para garantizar la protección de sus derechos.

Carlos Hernán Rodríguez (centro), nuevo Contralor General. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

En igual sentido el secretario del Congreso pidió la corrección del fallo al considerar que no se debe abrir un nuevo proceso y que gozan de legalidad los actos administrativos que llevaron a la lista de elegibles.



Sin embargo el tribunal dijo que en su fallo inicial se estableció que se debe abrir un nuevo proceso incluso desde la convocatoria para la inscripción de candidatos.



"Sea lo primero precisar que no encuentra la Sala ningún concepto o frase que

ofrezca verdadero motivo de duda ni en la parte considerativa ni en la parte

resolutiva de la sentencia del 25 de mayo de 2023", se lee en la respuesta a la aclaración.



Añade que en algunos casos los jueces han modulado sus decisiones aclarando desde el comienzo en qué momento queda viciada la actuación, pero que eso no sucedió en esta decisión.



"Entonces, es claro que es el juez electoral el llamado a establecer si ante la prosperidad de un cargo de expedición irregular ordena rehacer todo el

procedimiento desde el inicio -como ocurrió en este caso- o desde una etapa en

específico, sin que sea imperativo disponer una u otra opción. En otras palabras, la expedición irregular conlleva la nulidad del acto y toda la actuación, salvo que el juez disponga lo contrario, es decir, que module los efectos de su fallo de manera diferente, lo cual no constituye la regla general y dependerá de cada evento en particular", dice el fallo.



Y enfatiza que en este caso se declaró la nulidad de la elección demandada y se dispuso rehacer todo el procedimiento de elección desde la convocatoria, "inclusive, lo cual no constituye irregularidad alguna o configura la incongruencia de la sentencia, toda vez que efectivamente se encontraron acreditadas varias irregularidades fundantes en dicho trámite".

