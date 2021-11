Consejo de Estado ratifica investidura de Roy Barreras y Armando Benedetti

Este martes, en segunda instancia, la Sala Plena del Consejo de Estado confirmó el fallo que en septiembre pasado había dictado una de sus salas de decisión, negando una demanda que pedía la pérdida de investidura de los senadores Armando Benedetti Villaneda y Roy Barreras Montealegre, elegidos por el Partido de la U., para el periodo 2018-2022.



Los senadores fueron señalados de incurrir en conflicto de intereses de índole moral, por haber desconocido las normas disciplinarias del Partido de la U., el régimen de bancadas y la prohibición de incurrir en doble militancia, luego de su expulsión de la colectividad.



Según el demandante, las manifestaciones públicas de los senadores contra la bancada no solo vulneraron las normas disciplinarias y las del régimen de los partidos políticos, sino que deben castigarse con la pérdida de investidura.



Además, alegó que la expulsión de los senadores del partido político, por esos mismos hechos, les impedía seguir ocupando la curul.



Al resolver la apelación presentada por el demandante contra el fallo de primera instancia, la Sala Plena del alto tribunal concluyó que no está acreditado que, en el trámite de algún asunto sometido a conocimiento del Senado de la República, Benedetti Villaneda y Barreras Montealegre estuvieran obligados a manifestar impedimento, por tener interés actual, particular y directo.



Lo anterior, según la jurisprudencia de la Corporación y la Ley 2003 de 2019.



La Sala Plena del Consejo de Estado explicó que, según la Ley 2003, el conflicto de intereses de tipo moral se configura cuando el congresista, por razones de conciencia, se aparta de la discusión y votación del asunto sometido a su consideración.



El alto tribunal dijo que las pruebas de proceso demostraron que los senadores no presentaron objeciones de conciencia, en relación con las decisiones de bancada, ni manifestaron impedimento para no participar de algún asunto.



Por último, la Sala Plena explicó que no le correspondía hacer ningún juicio de reproche, por la violación del régimen de bancadas y por haberse desconocido la prohibición de doble militancia, pues la competencia está limitada a examinar si se configuró la causal de pérdida de investidura invocada.



En un comunicado, el Consejo de Estado dijo que "la expulsión de los senadores Benedetti Villaneda y Barreras Montealegre del Partido de la U., por desconocer normas disciplinarias, no está prevista como causal de pérdida de investidura".



